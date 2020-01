Voormalig topman Interpol tot 13,5 jaar cel veroordeeld in China wegens corruptie HLA

21 januari 2020

10u01

Bron: Belga, ANP 0 Een Chinese rechtbank heeft het voormalige hoofd van Interpol veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim dertien jaar. Meng Hongwei bekende vorig jaar schuld aan het aannemen van steekpenningen. Hij werd veroordeeld voor corruptie en moet naast de gevangenisstraf ook een boete betalen van 2 miljoen yuan (ruim 261.000 euro).

De 65-jarige Meng stond al twee jaar aan het hoofd van de internationale politieorganisatie toen hij in 2018 spoorloos verdween tijdens een bezoek aan zijn thuisland. Zijn echtgenote deelde mee dat hij vermist was, en ook Interpol verklaarde niet te weten waar zijn topman was. Pas nadat de internationale politieorganisatie bij de Chinese regering navraag had gedaan over Meng, gaf China toe dat hij was opgepakt. Meng bekleedde eerder allerlei topfuncties in China. Zo was hij eerder ook viceminister van de Openbare Veiligheid.

1,86 miljoen euro steekpenningen

De rechtbank in Tianjin zegt in een verklaring dat Meng “alle strafbare daden heeft opgebiecht” en niet in hoger beroep gaat. China heeft onder president Xi Jinping op grote schaal de jacht geopend op corrupte functionarissen. Critici zeggen dat de autoriteiten dat aangrijpen om politieke tegenstanders van Xi uit te schakelen.

In juli vorig jaar had Meng voor de rechtbank al schuldig gepleit aan passieve corruptie. Volgens de Chinese staatsmedia zou hij voor van omgerekend 1,86 miljoen euro steekpenningen hebben aangenomen. Volgens de Chinese staatsmedia zal Meng niet in beroep gaan.

De echtgenote van Meng kreeg vorig jaar politiek asiel in Frankrijk, waar Interpol is gevestigd. Ze vreesde naar eigen zeggen voor haar veiligheid en die van haar kinderen.