Voormalig topman en twee directieleden Wirecard opgepakt na nieuw aanhoudingsbevel

22 juli 2020

17u32

Bron: Belga

Het parket in München heeft woensdag nieuwe aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen drie voormalige directieleden van het bedrijf Wirecard, dat verdacht wordt van fraude. Het gaat onder meer om de voormalige topman Markus Braun, zijn financieel directeur en de vroegere verantwoordelijke van het filiaal Cardsystems in Dubai. De drie zijn opgepakt in München en het parket vraagt dat ze zouden worden opgesloten.