Voormalig secretaris-generaal VN Javier Perez de Cuellar overleden

05 maart 2020

06u45

Javier Perez de Cuellar, een Peruaanse diplomaat en secretaris-generaal van de VN tussen 1982 en 1991, is woensdagavond op 100-jarige leeftijd overleden in Lima. Dat maakte zijn zoon bekend.

"Mijn vader stierf na een gecompliceerde week, hij overleed om 8.09 uur (01.09 donderdagochtend onze tijd, nvdr) en rust in vrede", zei Francisco Perez de Cuellar aan de Peruaanse radio RPP.

Het lichaam van de voormalige diplomaat wordt vrijdag opgebaard in het Torre Tagle Palace, het hoofdkwartier van het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, voordat hij wordt begraven op de Presbitero Maestro-begraafplaats in Lima. Javier Perez de Cuellar werd in 1920 geboren in Lima en was de vijfde secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Hij kreeg op zijn 100e verjaardag op 19 januari nog de beste wensen van de huidige secretaris-generaal. "Het is met grote trots en vreugde dat ik hem mijn beste wensen stuur ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag. Ik heb vaak nagedacht over zijn voorbeeld en zijn ervaring om mij te inspireren en te begeleiden", schreef Antonio Guterres in een bericht op zijn Twitter-account. "Zijn leven omvat niet alleen een eeuw, maar ook de hele geschiedenis van de Verenigde Naties", voegde de Portugees eraan toe.

In Peru was Javier Perez de Cuellar tegelijkertijd voorzitter van de ministerraad en minister van Buitenlandse Zaken tijdens de overgangsregering van Valentin Paniagua, van 22 november 2000 tot 28 juli 2001.

Als presidentskandidaat werd hij in 1995, verslagen door Alberto Fujimori.