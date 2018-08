Voormalig secretaris-generaal van de VN Koffi Annan overleden op 80-jarige leeftijd rvl hr

18 augustus 2018

11u41

Bron: BBC, ANP, belga 19 De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Koffi Annan is overleden. De man werd 80 jaar. D at heeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bekendgemaakt.

De Ghanees Annan werd geboren op 4 april 1938. Hij was secretaris-generaal van de VN van 1997 tot 2006. Zijn ambtsperiode werd gedomineerd door Irak, maar hij heeft ook veel gedaan voor het door oorlogen, hongersnood, vluchtelingenproblematiek en ziekten geteisterde Afrika. Ook slaagde hij erin fondsen bijeen te brengen voor de bestrijding van de aidsepidemie. Het lukte hem veel landen te overtuigen van de grote bedreiging die aids en hiv-besmetting vormt en van de noodzaak de strijd daartegen aan te binden.

In 2001 kregen Annan en de VN de Nobelprijs voor de Vrede voor hun werk voor een beter georganiseerde en vrediger wereld.

Annan zou op 18 oktober in Nederland deelnemen aan One Young World, een forum voor 'jonge leiders'in Den Haag. Hij zou er over zijn carrière spreken met mensenrechtenadvocate Amal Clooney, ter ere van zijn tachtigste verjaardag.