Voormalig Roemeense president Ion Iliescu vervolgd voor "misdaden tegen de mensheid" kg

17 april 2018

17u45

Bron: Belga 0 De vroegere Roemeense president Ion Iliescu (88) wordt in het lijvige dossier van de bloedige dagen na de anti-communistische opstand van december 1989 vervolgd voor "misdaden tegen de mensheid", zo heeft het parket van het Hoog Cassatiehof dinsdag bekendgemaakt.

De vervolging slaat op "afleidende maatregelen" die vrijwillig zijn genomen na de val van de communistische dictator Nicolas Ceausescu en zijn vrouw Elena. Die zijn met Kerstmis 1985 geëxecuteerd na een snel verlopen ad-hoc proces.

Volgens het onderzoek sloten die maatregelen toen aan bij een "terreurpsychose die onder de militairen en burgers een hoogtepunt had bereikt". Dat leidde uiteindelijk naar de bloedige protesten op straat waarin een duizendtal burgers werden neergeschoten.

Ook twee toenmalige hoge legerofficieren worden vervolg voor respectievelijk "bevelen" en verspreiding van informatie met een "afleidend karakter".

1.104 doden

Bij de gebeurtenissen van 1989 hebben volgens een nog steeds voorzichtige schatting in totaal 1.104 mensen het leven verloren: 162 voor de val van Ceausescu die de repressie van protest had bevolen, en 942 in de dagen nadien. Iliescu leidde zijn land van 1989 tot 1996 en van 2000 tot 2004.