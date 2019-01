Voormalig president Ivoorkust na 7 jaar vrijgelaten door Internationaal Strafhof kv

16 januari 2019

17u26

Bron: Belga 0 Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft vandaag de onmiddellijke vrijlating bevolen van de vroegere president van Ivoorkust, Laurent Gbagbo. Deze uitspraak komt een dag nadat de man werd vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid.

Gbagbo komt vrij nadat hij zeven jaar in de cel heeft gezeten. De 73-jarige voormalige politicus werd vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Het hof in Den Haag verwierp ook de vraag van de openbaar aanklager om Gbagbo in hechtenis te houden in afwachting van een instelling van beroep tegen de uitspraak.

Gbagbo was aangeklaagd wegens mensenrechtenschendingen na de presidentsverkiezingen van 2010 in het West-Afrikaanse land. In de nasleep van die stembusslag werden 3.000 mensen vermoord, een half miljoen mensen werden dakloos.





Gbagbo, die de aanklachten politiek gemotiveerd noemde, verdedigde zichzelf voor het Strafhof sinds 2016. Hij was het eerste voormalige staatshoofd dat terecht stond voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een medebeklaagde van Gbagbo, de voormalige minister van Jeugdzaken Charles Ble Goude, 47, werd dinsdag ook vrijgesproken van alle aanklachten.