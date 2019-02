Voormalig Playboy-model dood aangetroffen in nachtclub: “Ze kreeg doodsbedreigingen” ttr

27 februari 2019

12u33

Bron: NYP, Buenos Aires Times, CNN 0 De 41-jarige Natacha Jaitt, een voormalig Playboy-model uit Argentinië, werd dood aangetroffen in een nachtclub in Buenos Aires. De veertiger vreesde voor haar leven nadat ze vorig jaar tijdens een televisieshow enkele namen van Argentijnse politici en journalisten bekendmaakte in een pedofilieschandaal.

Het Argentijnse ex-model kreeg sinds vorig jaar doodsbedreigingen nadat ze enkele namen van politici en journalisten in verband bracht met een pedofiliezaak. Dat gebeurde live tijdens een show op de Argentijnse televisie. Sindsdien vreesde Jaitt voor haar leven, zo maakte ze duidelijk in een alarmerend bericht op Twitter.

“Dit is een waarschuwing. Ik ga geen zelfmoord plegen. Ik zou nooit een overdosis cocaïne nemen, mezelf verdrinken in bad of mezelf doodschieten. Als dit zou gebeuren, dan ben ik niet de schuldige”, aldus Jaitt in april 2018. Haar vrees werd zaterdagnacht echter realiteit.

(Tekst gaat verder onder de tweet.)

Naakt

Jaitt genoot zaterdag samen met een vriend, Raul Duarte, van een avondje uit in Club Xanadu in Buenos Aires. De twee verloren elkaar na enkele drankjes uit het oog in het feestgedruis. Toen Jaitt maar niet antwoordde op sms’jes, besliste Duarte om haar te zoeken tussen de feestvierders.

Uiteindelijk vond hij zijn vriendin rond 01.30 uur. Jaitt lag naakt op bed in een klein kamertje, waar de eigenaar van de club na een zware nacht weleens bleef slapen. De veertiger ademde en bewoog niet meer. De 49-jarige man verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.

Overdosis

Uit het autopsierapport blijkt dat Jaitt stierf aan een overdosis drugs, zo berichten lokale media. Duarte vertelde aan CNN dat er cocaïne in de neus van zijn overleden vriendin zat. Dat staat ook in het autopsierapport te lezen. Zowel Duarte als de familie van de vrouw getuigen dat het voormalige Playboy-model nooit eerder drugs had genomen. Volgens hen is het duidelijk dat er iets niet klopt.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Alles wijst erop dat ze om het leven werd gebracht, zo vertelt haar broer aan CNN. “Gezien de omstandigheden ben ik ervan overtuigd dat mijn zus werd vermoord”, klinkt het. “Wat is gebeurd, is absoluut niet normaal. Mijn zus wilde leven. Ik hoop dat de politie snel kan bewijzen wie achter haar dood zit. Ze kreeg immers meerdere doodsbedreigingen.”

Moordonderzoek

De Argentijnse politie opende een onderzoek naar de dood van de vrouw. Veel informatie wil de politie voorlopig niet kwijt. Op een persconferentie deelden de speurders mee dat er “geen sporen van geweld werden gevonden op het lichaam van Natacha Jaitt”.

Enkele feestgangers die eveneens aanwezig waren in de Argentijnse club werden intussen verhoord. Speurders onderzoeken momenteel de beelden van de veiligheidscamera’s.