Voormalig paus Benedictus acht ‘golden sixties’ verantwoordelijk voor seksueel misbruik binnen de kerk AW

11 april 2019

16u46

Bron: BBC News, Washington Post, CNN 11 De voormalige paus Benedictus schrijft in een essay van 5.500 woorden dat de seksuele revolutie in de jaren 60 verantwoordelijk is voor het kindermisbruik binnen de katholieke kerk. Het Vaticaan bevestigde inmiddels dat het essay daadwerkelijk geschreven werd door Benedictus XVI.

Elf pagina’s telt de brief die in het Duitse katholieke maandblad Klerusblatt gepubliceerd werd. Met zijn brief doorbreekt de voormalige paus ook meteen zijn stilzwijgen omtrent het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. De schuld schuift hij echter in de schoenen van de jaren 60, zestiger jaren, zeg maar de ‘golden sixties’.



“Aangezien ik binnen de katholieke kerk een positie als herder vervul, vroeg ik mezelf af hoe ik kon bijdragen aan een nieuw begin”, zo vat hij zijn brief aan.



En “het seksueel misbruik kon slechts zo’n omvang aannemen door de afwezigheid van God”. Wat lijkt te beginnen als een toegeving, slaat al snel om in louter met de vinger wijzen. “Na de revolutie in 1968 was pedofilie plots toegestaan en werd het als normaal beschouwd”, schrijft de gelovige man. Ook binnen de katholieke kerk zou er zich een ‘trend’ hebben doorgezet: “Er ontstonden al snel homoseksuele kliekjes”.

“Leven zoals God het wilde”

Na een reeks beschuldigingen, besluit de paus zijn brief met een oplossing: “We moeten terug leven zoals God het wilde”. Een “herleving” van het geloof moet beginnen met een diepere eerbied voord de “heilige eucharistie”. Daarnaast bedankt hij zijn opvolger, paus Franciscus, voor alles wat hij doet. “Hij toont ons het licht van God.”