Voormalig nieuwsanker Fox News: "Trump probeerde me te kussen"

Bron: The Hill 0 Instagram: Juliethuddytv Juliet Huddy, een voormalig nieuwsanker van de Amerikaanse zender Fox News, zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump haar heeft proberen kussen in de lift rond de tijd dat hij ging trouwen met Melania. Dat staat te lezen in Page Six.

Huddy vertelde op de radio dat Trump haar "in 2005 of 2006" had uitgenodigd voor een lunch in de Trump Tower. "Hij nam afscheid in de lift. Zijn veiligheidsagent was er ook bij. In plaats van me een kus op de wang te geven, boog hij voorover om me op de mond te kussen".

Het voormalige nieuwsanker dat nu een eigen radioshow presenteert op WABC Radio zei dat ze niet beledigd was, maar eerder wat geschokt. "Het was een vreemd moment", aldus Huddy, "maar hij heeft daarna nooit meer iets geprobeerd. Alles was koek en ei tussen ons."

Trump heeft later tijdens Huddy's show op Fox News gegrapt over het incident. "Ik heb haar proberen versieren, maar ze heeft me afgewezen", zei hij toen.

O'Reilly

Huddy verliet Fox News nadat ze een klacht had ingediend tegen ex-collega Bill O’Reilly wegens seksuele intimidatie. Ze aanvaardde uiteindelijk een schikking van een aanzienlijk bedrag van 21st Century Fox, het moederbedrijf van Fox News. O’Reilly werd in april van dit jaar ontslagen na andere beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Trump reageerde met ongeloof op de aanklachten tegen O'Reilly. Dat stelde Huddy toen enorm teleur, zei ze nog.