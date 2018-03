Voormalig model kreeg al 16 miskramen en begroef 3 kinderen: "Dokters zeggen dat ik gewoon brute pech heb" MV

17 maart 2018

19u45

Bron: Daily Mail 0 "Ik moet weten waarom al mijn baby's gestorven zijn": Kerry Hutchinson, had 16 miskramen en begroef al drie van haar kinderen. Het antwoord van de dokters? "Gewoon pech."

De Engelse Kerry Hutchinson begroef al drie baby's, en had al 16 miskramen. Ze verloor onlangs haar 22ste kind. Maar tegen al haar ongeloof in, blijven dokters beweren dat ze gezond is, maar gewoon "erg veel pech en ongeluk heeft".

Net zoals veel vrouwen heeft Kerry altijd al een kinderdroom gehad, maar die lijkt steeds meer op een verschrikkelijke nachtmerrie te lijken. "Toch zal ik nooit opgeven. Ik wil antwoord op de vraag waarom al mijn baby's gestorven zijn." Ze hield haar eerst geboren dochtertje in haar armen en amper 12 uur later moest ze alweer afscheid nemen.

Paige

Het voormalige model geeft de moed niet op en wil blijven vechten voor haar kinderwens. "Mijn eerste dochter Paige werd te vroeg geboren en stierf na 12 uur." Na een post natale check ontdekte dokters dat Kerry baarmoederhalskanker had. "Ze probeerden de kanker weg te laseren, me medicijnen te geven, maar niets hielp. Dus moesten ze een deel van mijn baarmoederhals verwijderen."

Maar de dokters vertelden Kerry dat ze kon blijven proberen zwanger te raken. De operatie aan haar baarmoederhals zou geen probleem mogen zijn bij een zwangerschap, maar ze had wel meer risico dat de baby's te vroeg geboren konden worden. Kerry gaf de moed niet op, maar kreeg verschillende miskramen. Toch bleven de dokters beamen dat er niets mis was met haar. Na Paige volgde een zoontje, hij stierf toen Kerry in haar derde trimester zat, hij was het tweede kind dat Kerry zou begraven.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Een vruchtbaarheidsbehandeling was de volgende stap, en leek succesvol in het begin. Kerry raakte zwanger na 2 maanden. Baby Lucas werd geboren na 22 weken, maar er was niets dat de dokters konden doen om hem te redden. "Hij ademde een paar keer in en uit en overleed, het brak mijn hart. Ik was er kapot van. Ik ben volledig ingestort toen ik Lucas verloor, ik had nooit verwacht dat ik een nog kind zou moeten begraven. Toen we Lucas verloren, verloren we alles."

"In acht weken tijd, verloor ik mijn zoon, relatie, huis, job, mijn mentale gezondheid. Alles leek verloren. Ik zat weken lang in mijn kamer, en niemand vroeg me hoe het met me ging."

Na heel wat bezoeken aan de ivf-kliniek een trans-abdominale stitch, kon Kerry opnieuw zwanger worden. En dit keer leek het goed te gaan volgens de verpleegkundigen en de dokters. "Toen ik op maandag 5 maart een scan moest laten nemen, moest ik naar een ander hospitaal, ik was nu al langer zwanger dan ik ooit geweest was in 4 jaar tijd. Maar toen we in het hospitaal toekwamen hoorden ze geen hartslag. Ik werd opgenomen en drie dagen lang probeerden ze de baby te laten geboren worden, maar dat lukte maar niet."

Kerry en haar partner Connell plannen nu voor de vierde keer een begrafenis voor een baby. Ondanks al de pijn wil Kerry het gevecht niet opgeven. "Ik zal hoe dan ook moeder worden."

Kerry's Dream

Maar Kerry blijft niet bij de pakken zitten. Ze maakte een Facebookpagina aan: Kerry's Dream. Daarmee hoopt ze niet alleen aandacht te vragen voor haar probleem maar ook geld in te zamelen voor meer onderzoek naar waarom ze haar kinderen niet kan houden.