Voormalig Frans president Nicolas Sarkozy opgepakt door politie

20 maart 2018

08u36

De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor. Dat melden Franse media. Sarkozy zou ondervraagd worden in de zaak rond illegale partijfinanciering van zijn presidentscampagne van 2007 door het Libische regime.

Sarkozy werd opgepakt in Nanterre en naar de lokalen van de gerechtelijke politie gevoerd, die anticorruptiezaken behandelt. Het is de eerste keer dat de Franse justitie het vroegere Franse staatshoofd over de zaak verhoort, schrijft Le Monde. Sarkozy kan 48 uur vastzitten. Nadien kan hij voor magistraten worden voorgeleid en volgt eventueel een inverdenkingstelling.

Begin dit jaar werd al de Franse zakenman Alexandre Djouhri opgepakt. Djouhri is een vertrouweling van ex-president Sarkozy en is een sleutelfiguur in een in 2013 in Parijs opgestart onderzoek. Dat gaat over financiële bijdragen aan Sarkozy's verkiezingscampagne door topfiguren uit de regering van wijlen kolonel Kadhafi.

De zaak is in mei 2012 aan het rollen gegaan nadat het nieuwsportaal Mediapart een document had gepubliceerd dat gewag maakte van financiering door Libië van de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007.

Ook ex-minister ondervraagd

Volgens nieuwszender BFMTV wordt ook de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux over de zaak ondervraagd. Hij staat dicht bij het vroegere staatshoofd. Hortefeux is niet in hechtenis genomen. Ook de Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine is al eerder in staat van beschuldiging gesteld nadat de man had verklaard dat het kamp-Sarkozy in 2007 vijf miljoen euro Libisch steungeld had ontvangen.



Sarkozy is al vaker doelwit van justitieel onderzoek geweest. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. Die financiering zou illegaal zijn geweest. Nicolas Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. Hij verloor de verkiezingen van 2012 van de socialist François Hollande. Bij de jongste presidentsverkiezingen deed hij een nieuwe gooi naar de macht, maar hij sneuvelde in de voorverkiezingen van de rechtse Les Républicains.