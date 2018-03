Voormalig FBI-vicedirecteur McCabe twee dagen voor pensioen aan de deur gezet kv

17 maart 2018

03u24

Bron: NY Times 0 De koppen blijven rollen in de duiventil van het Witte Huis. Vrijdag was het de beurt aan Andrew McCabe, de voormalige vicedirecteur van de FBI. Na het ontslag van James Comey vorig jaar trad hij op als waarnemend directeur. Het was minister van Justitie Jeff Sessions die hem aan de deur mocht zetten. McCabe was nauw betrokken bij het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en kreeg al vaak kritiek te verduren van president Trump. Die noemde zijn ontslag in een tweet "een heuglijke dag voor de democratie".

McCabe kreeg vrijdag zijn ontslag nadat het ministerie van Justitie zijn aanvraag afwees om dit weekend op pensioen te kunnen gaan. McCabe, die 21 jaar voor de FBI werkte, kwam vanaf zondag, de dag waarop hij vijftig wordt, in aanmerking voor een overheidspensioen. Door zijn ontslag kan hij die pensioenuitkering nu mogelijk verliezen.

In een tweet noemt Donald Trump het ontslag van McCabe "een heuglijke dag voor de hardwerkende mannen en vrouwen van de FBI - een heuglijke dag voor de democratie". "Schijnheilige James Comey was zijn baas en deed McCabe een koorknaap lijken. Hij wist alles over de leugens en corruptie in de hoogste rangen van de FBI", aldus de Amerikaanse president.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Gesprek met journalist

Volgens een intern rapport, dat nog moet worden vrijgegeven, wordt McCabe ervan beschuldigd een conversatie geheim te hebben gehouden tussen FBI-medewerkers en een journalist.

Sessions zegt in een verklaring geen keuze te hebben als het aankomt op het ontslag. McCabe wordt de laan uitgestuurd na een "uitgebreid en eerlijk onderzoek", aldus de minister van Justitie. McCabe zou twee jaar geleden een advocaat en woordvoerder van de FBI toestemming hebben gegeven om informatie over een onderzoek naar Bill en Hillary Clinton's stichting The Clinton Foundation door te spelen aan een journalist. Dit gaat in tegen de integriteitsstandaard die geldt binnen de FBI, aldus Sessions.

Diskrediet

Volgens McCabe zijn het ontslag en de voortdurende provocaties van Trump een poging om het onderzoek van speciaal gezant Robert Mueller te ondermijnen. De voormalige FBI-vicedirecteur is een mogelijke getuige in dat onderzoek.

Deze aanval op mijn geloofwaardigheid maakt deel uit van een grotere poging om de FBI, de wetshandhaving en medewerkers van de inlichtingendiensten in het algemeen in diskrediet te brengen. Andrew McCabe

"Het idee dat ik oneerlijk was, is gewoon fout", aldus McCabe. "Ik word geviseerd en op deze manier behandeld omwille van de rol die ik heb gespeeld, de acties die ik heb ondernomen en de dingen die ik heb gezien in de nasleep van het ontslag van James Comey", zegt hij in een verklaring. "Deze aanval op mijn geloofwaardigheid maakt deel uit van een grotere poging om de FBI, de wetshandhaving en medewerkers van de inlichtingendiensten in het algemeen in diskrediet te brengen."

Getuige tegen Trump

McCabe nam in januari verlof zonder wedde van zijn positie bij de FBI. Hij was een van de eerste FBI-medewerkers die de mogelijke banden tussen de Trumpcampagne en Rusland onderzocht. Daarnaast is hij ook een mogelijke getuige in het onderzoek naar de vraag of president Trump de rechtsgang probeerde te belemmeren.

Als getuige zou McCabe de getuigenis van voormalige FBI-directeur James Comey kunnen bevestigen. Comey hield tijdens zijn ambt notities bij van zijn gesprekken met Trump. Volgens Comey vroeg Trump hem om een onderzoek naar Michael Flynn, destijds zijn adviseur nationale veiligheid, te staken en wilde hij dat Comey publiekelijk zou verklaren dat Trump niet betrokken was bij een samenzwering met Rusland.

Kritiek

Vorig jaar sprak McCabe Trump openlijk tegen op nationale televisie door te zeggen dat ex-FBI-directeur James Comey de steun van de FBI-medewerkers niet verloren had, in tegenstelling tot wat de president beweerde. Sindsdien valt Trump McCabe zowel in het openbaar als privé aan. Volgens zijn Republikeinse bondgenoten maakt McCabe deel uit van de zogenaamde "diepe staat" die Trumps presidentschap wil ondermijnen.

Voorspelling?

Hoewel het minister van Justitie Jeff Sessions was die McCabe de laan mocht uitsturen, lijdt het weinig twijfel dat Trump volledig achter de beslissing staat. In december liet hij in een tweet al uitschijnen dat McCabe er niet te zeker van moest zijn dat hij op pensioen zou kunnen gaan. "FBI-onderdirecteur Andrew McCabe is in een race tegen de klok om met alle voorwaarden op pensioen te gaan. Nog 90 dagen te gaan?!!!", zo klonk de president profetisch aan de vooravond van kerstmis.

FBI Deputy Director Andrew McCabe is racing the clock to retire with full benefits. 90 days to go?!!! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump beschuldigde McCabe er ook meermaals van mee te heulen met de Democraten. Hij vond daarvoor bewijs in het feit dat McCabes vrouw Jill zich ooit als Democrate kandidaat had gesteld voor de senaatsverkiezingen in Virginia. Ze kreeg daarvoor honderdduizenden dollars steun van een fervente aanhanger van Hillary Clinton. Jill McCabe verloor de verkiezingen en Andrew McCabe overzag later het onderzoek naar de gelekte e-mails van Hillary Clinton. Dat ze daarvoor echter niet aangeklaagd werd, was volgens Trump een bewijs van de vooringenomenheid van de FBI-onderdirecteur.

Problem is that the acting head of the FBI & the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from H for wife! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link