Voormalig diplomaat Vaticaan beschuldigt paus van toedekken misbruik: Franciscus "wil geen woord zeggen" over beschuldigingen IVI

27 augustus 2018

06u46

Bron: Belga 0 Paus Franciscus weigert te reageren op de beschuldigingen van een voormalige diplomaat van het Vaticaan in de Verenigde Staten. Die zegt dat Franciscus seksueel misbruik door een Amerikaanse kardinaal heeft toegedekt en wil daarom dat de paus aftreedt.

Carlo Maria Vigano - pauselijke diplomatiek vertegenwoordiger in de VS tussen 2011 en 2016 en aartsbisschop- beschuldigt de paus ervan dat hij de sancties heeft opgeheven die zijn voorganger Benedictus had opgelegd aan de gewezen aartsbisschop van Washington D.C., Theodore McCarrick. McCarrick had die sancties gekregen omdat hij priesters en seminaristen seksueel had misbruikt. Rapporten over het misbruik werden daarnaast onder de mat geveegd, zo schrijft Vigano ook. McCarrick is in juli afgetreden als kardinaal.

"Paus Franciscus moet de eerste zijn die het goede voorbeeld geeft voor kardinalen en bisschoppen die McCarricks misbruik hebben toegedekt. Hij moet samen met hen aftreden", schrijft Vigano nog in de brief, die 11 pagina's lang is.

Geen woord

Na vragen van journalisten tijdens een persconferentie op de terugweg na zijn bezoek aan Ierland zei de paus: "Ik heb de mededeling vanochtend gelezen. Eerlijk gezegd: lees die verklaring erg aandachtig en meet u zich een eigen oordeel aan."

"Ik zeg hier geen woord over", zei hij nog. "Ik denk dat de mededeling voor zichzelf spreekt. Jullie hebben voldoende journalistieke capaciteiten om conclusies te trekken. Als er wat tijd is overgegaan en jullie zijn tot conclusies gekomen, dan zal ik er misschien over praten."