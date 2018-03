Voormalig CIA-agent geeft tips over hoe je aanslag overleeft: “Boek nooit een hotelkamer op het gelijkvloers” avh

19 maart 2018

07u49

Bron: Sofrep.com; The Sun 0 Omdat het aantal terroristische aanslagen op toeristische trekpleisters in stijgende lijn gaat, heeft de voormalig marinier en CIA-agent Drew Dwyer enkele tips gedeeld voor toeristen. Op de militaire nieuwssite Sofrep.com lijst hij verschillende veiligheidstips op die je leven kunnen redden.

Sommige van zijn tips zijn weliswaar iets overdreven, hij raadt je namelijk aan om je tv altijd aan te laten staan op een laag volume om zo afluisterpraktijken te verijdelen. Maar andere tips kunnen wel degelijk van levensbelang zijn in een crisissituatie. Zo is het belangrijk dat je je bij een eventuele aanslag niet op het gelijkvloers of op de bovenste verdieping bevindt.

“Boek nooit een kamer op het gelijkvloers of op de bovenste verdieping”, schrijft Dwyer. “Het gelijkvloers is gemakkelijk bereikbaar voor indringers en op de bovenste verdieping heb je geen ruimte om te manoeuvreren.”

Dwyer raadt toeristen ook aan om altijd een kopie van het ontsnappingsplan bij brand te vragen bij het inchecken. Daarnaast houdt hij ook altijd een rugzak klaar met belangrijke benodigdheden. Mocht hij plots moeten vertrekken, dan heeft hij meteen alles bij zich. Je noodrugzak moet zeker geld en je identiteitskaart bevatten.

3 regels

Mocht je je in een publieke ruimte bevinden bij een terreuraanslag, dan is het belangrijk om drie regels in acht te nemen: ontsnap, verstop je, schakel uit. Volgens veiligheidsexpert Randy Spivey kunnen die tips jouw leven en dat van anderen redden.

Ontsnap

“Als de terrorist een wapen heeft, zal het snel voorbij zijn. Het komt er dus op aan om snel te ontsnappen”, aldus Spivey. “Loop naar buiten, zo ver mogelijk weg van de situatie. Doe het snel en vertrouw op je instinct. Dat klinkt misschien gemakkelijk, maar veel mensen bevriezen wanneer zoiets gebeurt.”

Verstop je

“Als je niet kan ontsnappen omdat de terrorist zich tussen jou en de uitgan bevindt, verstop je dan en barricadeer jezelf”, zegt Spivey. “Maak het hem moeilijk om binnen te geraken.”

Schakel uit

De derde en laatste optie is uitschakelen. “Als je je in een kleine ruimte bevindt en je hebt geen andere keuzes, schakel de terrorist dan uit”, zegt Spicey. “Val hem met vijf of zes personen aan langs achter, gooi hem op de grond en grijp zijn handen vast. Het is wel belangrijk dat je samenwerkt.”