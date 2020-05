Voormalig campagneleider van Donald Trump vanuit cel naar huis door coronavirus JOBR

Bron: ANP, Belga 0 Paul Manafort, een voormalige campagneleider van Amerikaans president Donald Trump, is vanuit de federale gevangenis in Pennsylvania naar huis mogen gaan. Daar staat hij nu onder huisarrest. Dat heeft nieuwszender CNN woensdag bericht op gezag van Manafort’s advocaat Kevin Downing.

Manafort werd vorig jaar in twee rechtszaken tot in totaal 7,5 jaar cel veroordeeld. Hij kreeg die straf voor een reeks feiten, inclusief bankfraude en belastingontduiking.

Besmettingsrisico

Zijn advocaten hadden vanwege de coronapandemie gevraagd of hij de gevangenis mocht verlaten. In de gevangenis zou dan ook veel risico bestaan op het oplopen van het nieuwe coronavirus. De gevangenisautoriteiten hebben daarmee ingestemd omdat de lobbyist, politiek consultant, ritselaar en zakenman 71 jaar oud is en gezondheidsproblemen heeft. Manafort heeft al ongeveer een derde van zijn straf uitgezeten.

Rusland

Manafort was destijds een van de bekendste figuren die de speciale onderzoeker Robert Mueller in het vizier had. Mueller onderzocht vermeende contacten tussen Trumps campagnemedewerkers en mensen of instellingen in Rusland, en Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen in 2016.