Voormalig Braziliaans president Lula moet voorlopig niet in de cel

23 maart 2018

02u09

Bron: Belga

In Brazilië heeft het hooggerechtshof vandaag nipt beslist om de vroegere Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op vrije voeten te laten tot de rechters opnieuw samenkomen om zich over de zaak te buigen. De zitting is op 4 april gepland.

Lula werd in juli 2017 veroordeeld door de rechtbank in Curitiba wegens corruptie in verband met het bouwconcern OAS. Hij kreeg daarvoor 9,5 jaar, maar in beroep spraken drie rechters van het hof van beroep in Porte Alegre eind januari van dit jaar een nog strengere straf uit van 12 jaar en 1 maand.

Habeaus corpus

De oud-president stapte daarom met een verzoek tot "habeaus corpus" naar het hooggerechtshof. Dat besliste tegen de verwachting in, met 7 stemmen tegen 4, om de zaak ontvankelijk te verklaren. Die zal dan op 4 april ten gronde worden behandeld. Met 6 stemmen tegen 5 beslisten de rechters bovendien dat Lula op vrije voeten mag blijven tot na de uitspraak.