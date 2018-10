Voormalig Amerikaans bevelhebber: “Oorlog met China is binnen 15 jaar erg waarschijnlijk” KVE

25 oktober 2018

15u40

Bron: The Washington Post, Sky News 4 Voormalig Amerikaans bevelhebber Ben Hodges heeft gewaarschuwd dat het “zeer waarschijnlijk” is dat zijn land binnen 15 jaar in oorlog is met China. Hij verklaarde eveneens dat de Europese bondgenoten meer zullen moeten doen om zichzelf te beschermen tegen Rusland, terwijl de VS zich focussen op de Stille Oceaan.

Ben Hodges was van 2014 tot 2017 bevelhebber van Amerikaanse troepen in Europa. Nu is hij aan de slag als strategisch expert bij het ‘Center for European Policy Analysis’, een onderzoeksinstituut in Washington. Hij deed de opmerkelijke uitspraken tijdens een tweedaags veiligheidsforum in de Poolse hoofdstad Warschau.

De Verenigde Staten en China zijn momenteel verwikkeld in een handelsoorlog waarbij wederzijds heffingen worden opgelegd. Maar ook op andere vlakken lopen de spanningen tussen beide grootmachten geleidelijk op.

Technologie en infrastructuur

Het feit dat China constant westerse technologie steelt, is een doorn in het oog van de Amerikanen. Daarnaast verkrijgen de Chinezen steeds meer de controle over infrastructurele voorzieningen door massaal te investeren in projecten in Europa en Afrika. Volgens Hoghes bezit het land meer dan 10 procent van de havens in Europa.

Ook op militair vlak vallen er steeds meer incidenten te noteren. Denken we maar aan het recente voorval op 2 oktober in de Zuid-Chinese Zee waarbij een Chinese torpedobootjager ei zo na botste met een Amerikaans marineschip.

“Ik denk dat we binnen 15 jaar - het is niet onvermijdbaar maar er is een zeer grote waarschijnlijkheid - in oorlog zullen zijn met China”, verklaarde Hodges.

“De Verenigde Staten hebben niet de capaciteit om tegelijkertijd alles te doen wat nodig is in Europa én in de Stille Oceaan om de Chinese dreiging het hoofd te bieden”, voegde hij daaraan toe. “De Verenigde Staten hebben een zeer sterke Europese pijler nodig.” De Europese bondgenoten zullen wel zelf meer zullen moeten doen om voor hun eigen veiligheid in te staan want ook Rusland is aan een heropstanding bezig, meent de voormalige bevelhebber.

NAVO

De VS zullen de NAVO echter niet in de steek laten. “Ondanks geopolitieke verschuivingen blijft de inzet van de VS voor de NAVO onveranderd.” Hij voegde eraan toe dat hij er zeker van is dat de Trump-administratie Europa’s veiligheid als een belangrijke prioriteit beschouwt. Dit ondanks het feit dat de Amerikaanse president het nut van de westerse alliantie soms in twijfel trok.

“Je zal zien dat wij hier in Europa blijven investeren, trainen en oefenen, terwijl wij ook permanent troepen voorbereiden voor een eventuele oorlog binnen 10 à 15 jaar in de Stille Oceaan”, besloot Hodges.

