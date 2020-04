Voormalig advocaat van Trump vroegtijdig vrijgelaten wegens coronavirus AH

17 april 2020

10u18

Bron: Belga 0 Michael Cohen, de voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zal vroegtijdig vrijgelaten worden uit de gevangenis wegens de pandemie van het coronavirus. Dat meldt CNN. Cohen was in 2018 schuldig bevonden aan verschillende misbruiken, waaronder het afleggen van valse verklaringen voor het Congres en het overtreden van de wetten op campagnefinanciering.

Verschillende gevangenen en werknemers van de gevangenis van Otisville in New York, waar de advocaat tot november 2021 zijn driejarige gevangenisstraf moest uitzitten, werden positief getest op het coronavirus. Hierdoor mag Cohen, na twee weken quarantaine, de rest van zijn straf onder huisarrest doorbrengen.

Een exacte datum voor zijn vrijlating werd niet gegeven.

‘Fixer’ van de president

Cohen heeft meer dan tien jaar voor Trump gewerkt en werd vaak gezien als de "fixer" van de president tot er een breuk tussen de twee mannen ontstond. Cohen keerde zich later tegen Trump en beschuldigde hem in de rechtszaal en in het Amerikaanse Congres.