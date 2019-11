Voormalig adviseur Trump schuldig aan liegen tegen Congres LH

15 november 2019

19u15

Een voormalige adviseur en campagnemedewerker van Donald Trump, Roger Stone, is schuldig bevonden aan onder meer liegen tegen het Congres en belemmering van de rechtsgang in het kader van de verkiezingscampagnes van 2016. Stone heeft alle beschuldigingen tegengesproken. Trump reageerde boos dat justitie zich partijdig toont en met twee maten meet.

Het proces tegen Stone is een gevolg van onderzoeken naar Russische pogingen de verkiezingen te beïnvloeden. Die zouden mogelijk in het voordeel van Trump hebben gewerkt. Het is nooit aangetoond dat Trump daar iets mee te maken zou hebben. Nu proberen Democraten in het Huis van Afgevaardigden Trump af te zetten wegens machtsmisbruik. Daar zijn deze week openbare hoorzittingen over begonnen in het Huis.

De aanklachten tegen Stone hebben allemaal te maken met hackaanvallen op e-mailadressen van de Democraten in 2016. Die zouden volgens Amerikaanse inlichtingendiensten door Russische geheime diensten zijn gedaan. Stone heeft hier volgens de jury tijdens Muellers onderzoek valse verklaringen over afgelegd en getuigen aangemoedigd dat ook te doen.

Het onderzoek van Mueller heeft 22 maanden geduurd en richtte zich vooral op de vraag of Trump of medewerkers in de campagne voor de verkiezingen van 2016 hadden samengezworen met Russen. Stone zou er mogelijk een zijn. De 67-jarige Stone is een veteraan van de verkiezingscampagnes van meerdere Republikeinse leiders, inclusief Trumps voorgangers Ronald Reagan en Richard Nixon. De rechter bepaalt de strafmaat op 6 februari.

Kort na het vonnis tweette Trump dat Stone het slachtoffer is van een “dubbele standaard”, omdat mensen als Hillary Clinton ook logen.

So they now convict Roger Stone of lying and want to jail him for many years to come. Well, what about Crooked Hillary, Comey, Strzok, Page, McCabe, Brennan, Clapper, Shifty Schiff, Ohr & Nellie, Steele & all of the others, including even Mueller himself? Didn’t they lie?.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link