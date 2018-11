Voormalig adviseur Clintons: “Hillary gaat opnieuw voor presidentschap in 2020" Joeri Vlemings

15 november 2018

12u55

Bron: Wall Street Journal, CNN, Washington Examiner 0 Het gerucht lijkt aan te zwellen: Hillary Clinton wil in 2020 opnieuw een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Al ziet lang niet iedereen dat zitten, vooral niet binnen haar eigen Democratische partij. “Please, Hillary, doe het niet” titelt CNN vandaag, boven een opiniestuk van twee analisten die waarschuwen voor een onomkeerbaar schisma bij de Democraten.

Eind vorige maand zette Hillary Clinton (71) zelf de deur vaagweg op een kier. “Ik wil graag president zijn”, liet ze zich ontvallen aan nieuwssite Recode op een evenement in New York. Ze had toen wel net tevoren ontkend dat ze zich opnieuw kandidate zou stellen, maar ze leek toch even te aarzelen.

Afgelopen zondag dan verscheen er in de Wall Street Journal een opiniestuk van Mark Penn en Andrew Stein - respectievelijk een voormalige adviseur van Bill en Hillary Clinton en een ex-voorzitter van de New York City Council. Over Hillary schrijven de auteurs: “Ze zal iets banaals als twee verbijsterende nederlagen niet in de weg laten staan van haar claim op het Witte Huis”. Volgens Penn en Stein is Clinton inmiddels “ongebonden” en “zal ze het vernederende verlies niet in handen van een amateur laten om het verhaal van haar carrière te beëindigen”. Een verwijzing naar de huidige president, Donald Trump, die ongetwijfeld in 2020 voor een tweede ambtstermijn zal gaan.

Het artikel heeft het over “Hillary Clinton 4.0", een meer liberale versie van de politica, en voorspelt dat ze misschien niet van in het begin zal meedingen naar de nominatie voor de Democraten, maar pas als het kaf al van het koren gescheiden is. Zo ergens tegen de tijd dat Iowa gaat stemmen voor de primaries. Dat ook wraakgevoelens meespelen, ontkennen de auteurs niet: “Ze heeft een steunrating van 75 procent bij de Democraten, een onafgewerkte missie als eerste vrouwelijke president, en een persoonlijke vete met Trump, wiens aanhangers scandeerden: ‘Sluit haar op!’ Dit moet gewroken worden.”

Penn en Stein verwijzen naar de Republikeinse ex-president Richard Nixon, die zich na zijn verlies tegen de Democraat John F. Kennedy eveneens opnieuw kandidaat stelde voor het presidentschap in 1968 en ook won.

Over de concurrentie binnen Clintons eigen partij schrijven de auteurs dat de andere presidentskandidaten “klungelende amateurs” zijn, wat volgens hen bleek in hun aanpak van de zaak rond opperrechter Brett Kavanaugh. Clinton, daarentegen, zien ze haar intrede doen door de grote poort. “Ze hoopt een niet te stoppen pletwals te zijn die Trump verjaagt, door in te zetten op de #MeToo-beweging, op universele gezondheidszorg en op wapencontrole. Trots en onafhankelijk, zal ze ditmaal de rol van Bill en van Barack Obama inperken tot die van fondsenwervers”, aldus Penn en Stein in de Wall Street Journal.

Vandaag doet de Amerikaanse nieuwszender CNN dan weer smalend over dat vooropgestelde voornemen van Hillary Clinton om zich nog eens te wagen aan een race naar het Witte Huis. Volgens CNN zitten heel wat Democraten al stilletjes met de handen in het haar. In de partij leeft bij velen nog de absolute overtuiging dat het vorige keer in 2016 niet Donald Trump was die won maar Hillary Clinton die verloor. Ook bij de Republikeinen viel er een reactie in die richting te bespeuren. Adviseur Kellyanne Conway tweette over Clintons mogelijke kandidatuur: “Lieve God, laat het alsjeblieft zo zijn”.

CNN benadrukt wel dat Penn en Stein niet uit naam van Hillary Clinton zelf spreken en dat het dus niet om “een of andere aankondiging” van Clinton zelf gaat. De zender sluit anderzijds niet uit dat dit een bewuste zet van de Clintons is. Een proefballonnetje om de temperatuur al eens te meten en de slaagkansen in te schatten, óf om de strategie van de Republikeinen in de war te sturen met een kandidate die ze totaal niet zouden verwachten. Al is het in de ogen van CNN gewoon een manier van twee oudgedienden uit de jaren 90 om zich vandaag weer met een provocatie in de kijker te plaatsen in de hoop weer relevant te zijn. CNN hoopt alvast dat er van Clintons kandidatuur niks in huis zal komen, “in het belang van het land en van de Democratische partij”.

Politiek analisten Bradley Honan en Arick Wierson, de auteurs van het opiniestuk op de website van CNN, vrezen dat Hillary Clinton niet alleen opnieuw zou verliezen in 2020, maar dat ze ook nog eens haar eigen partij onherroepelijk in twee zou splitsen. Volgens hen laat het huidige politieke landschap een teruggrijpen naar Clinton voor de Democraten niet meer toe. Ze verwijzen naar de tussentijdse verkiezingen, waar de demografische diversiteit bij de Democratische winnaars opviel. Dat waren historisch veel vrouwen, zwarten, holebi’s en jonge kandidaten.

En dan is er nog #MeToo. Het blijft lastig voor Hillary Clinton om haar stem daarin te laten gelden, terwijl ze aangezien wordt voor een vrouw die openlijk geen problemen leek te hebben met de ontrouw van haar man, ex-president Bill Clinton.

Besluit van de auteurs: “De Democraten zullen niet alleen een betere boodschapper nodig hebben, maar ook een betere boodschap, die verder gaat dan ‘Ik ben Trump niet’. Als Clinton meedingt, dan zullen vele Amerikanen haar kandidatuur alleen maar zien als een persoonlijke vendetta of hoop op een herkansing, en niet als een zet die het beste voorheeft met de Democraten. Dus, please, Hillary, doe het niet.”