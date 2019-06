Voormalig admiraal gooit zich in strijd om presidentschap bij Democraten KVDS

23 juni 2019

21u45

Bron: Belga 0 Joe Sestak, een voormalige driesterrenadmiraal bij de Amerikaanse marine, heeft zich aan het rijtje van Democratische politici toegevoegd die een gooi willen doen naar het presidentschap. Dat melden verscheidene Amerikaanse media. "Ik wil die president zijn die het Amerikaanse volk dient zoals het verdient gediend te worden", aldus de 67-jarige Sestak op zijn campagnewebsite.

"De tijd is gekomen om het Amerikaanse globale leiderschap te herstellen (...)", klinkt het nog, "met twee doelstellingen die ons eigen welzijn ten goede komen: een rem zetten op de klimaatverandering en een einde maken aan de onrechtvaardigheden van een illiberale wereldorde, gaande van de Chinese controle over het 5G-netwerk tot de Russische inmenging in democratische verkiezingen."

Marine

Sestak diende 31 jaar bij de Amerikaanse marine. Hij vertegenwoordigde nadien de staat Pennsylvania in het Amerikaanse Congres. Hij probeerde twee keer verkozen te raken in de Senaat, telkens zonder succes.





Aan Democratische zijde heeft nu een 25-tal kandidaten de arena betreden om te strijden voor de nominatie van de partij. Diegene die aan het langste eind trekt - de grootste favoriet is voorlopig centrumkandidaat Joe Biden, die onder Barack Obama vicepresident was - neemt het volgend jaar in de presidentsverkiezingen op tegen huidig president en Republikein Donald Trump.