Voorlopige overwinning voor Johnson: Brits parlement keurt omstreden brexitwet goed RL

15 september 2020

00u37

Bron: Belga, ANP 0 De Britse parlementsleden gaven maandagavond hun goedkeuring aan het controversiële wetsvoorstel van Boris Johnson waardoor hij, in strijd met het internationaal recht, bepaalde bepalingen van de vorig jaar ondertekende Brexit-deal kan terugdraaien.

De tekst, die zelfs op bezwaren botste van de conservatieve meerderheid, werd goedgekeurd met 340 stemmen voor en 263 tegen. Eerder op de avond strandde een poging van Labour om de brexitwet van de regering-Johnson via een vroege stemming te blokkeren.

Veel oppositieleden en ook partijgenoten van Johnson noemen het huidige wetsontwerp ‘not done’. Zij vrezen voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk als het in strijd met het internationaal recht handelt door op het eerder gesloten verdrag met de Europese Unie terug te komen.

De wet zal nog vier dagen lang worden behandeld tot op detailniveau, waardoor zowel de inhoud als de geest van het voorstel compleet kunnen veranderen. Johnson is dus nog niet van de tegenstand af.

Ik moet zeggen dat we nooit echt hebben geloofd dat de EU een verdrag, dat in goed vertrouwen is uitonderhandeld, zou willen gebruiken om een deel van het Verenigd Koninkrijk te blokkeren Britse premier Boris Johnson

Noord-Ierland

De Internal Market Bill (Interne Markt Wet) is volgens Johnson inderdaad in strijd met het internationaal recht, maar bedoeld om de handel tussen verschillende delen van het koninkrijk in goede banen te leiden als EU-wetgeving straks niet meer van kracht is.

Johnson noemde de wet een "vangnet" en "verzekeringspolis" om de politieke en economische eenheid van het Verenigd Koninkrijk te bewaren als er geen handelsakkoord met de EU wordt gesloten. Met de wet in plaats kunnen Britse Ministers maatregelen nemen om het vrije verkeer van goederen van en naar Noord-Ierland te garanderen.

De EU heeft juist geëist dat de Britten de belangrijkste bepalingen van dit wetsvoorstel schrappen voor eind september. Als dat niet gebeurt dan zal er geen handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk worden gesloten voor het eind van het jaar. Op 1 januari 2021 zijn de EU-regels niet meer geldend in het Verenigd Koninkrijk.

Als er geen akkoord wordt bereikt, voor die tijd dan kan dat leiden tot bemoeilijking van de handel tussen de EU en de Britten en binnen het Verenigd Koninkrijk. Johnson trekt echter meer extreme conclusies.

“Revolver”

De premier zei wel dat het niet zijn wens is dat de wet wordt ingeroepen, maar dat de EU momenteel onderhandelt met een spreekwoordelijk “revolver” op tafel. Zaterdag liet Johnson al weten dat “ons wordt verteld dat de EU niet alleen heffingen zal invoeren op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd, maar dat ze mogelijk zelfs het transport van goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland zullen stoppen”.

“Ik moet zeggen dat we nooit echt hebben geloofd dat de EU een verdrag, dat in goed vertrouwen is uitonderhandeld, zou willen gebruiken om een deel van het Verenigd Koninkrijk te blokkeren, het af te snijden, en dat ze werkelijk zouden dreigen de economische en territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk te vernietigen.”

Volgens Johnson kan een goed vrijhandelsakkoord met de EU snel worden gesloten, en dan hoeven de bevoegdheden waarin de wet voorziet niet meer worden ingezet.

