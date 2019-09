Voorlopig nog een mysterie waar Zimbabwaanse ex-president Mugabe begraven zal worden AW

06 september 2019

17u53

Bron: AD.nl 0 Robert Mugabe, de gewezen president van Zimbabwe, is vannacht overleden op 95-jarige leeftijd. Verschillende Afrikaanse leiders hebben de man inmiddels geprezen als ‘held van het continent’. Zijn begrafenis lijkt echter nog een probleem te worden.

“Het is met het grootste verdriet dat ik het overlijden van de stichtende vader van Zimbabwe en de voormalige president, Robert Mugabe, aankondig”, aldus de huidige president Emmerson Mnangagwa. De voormalige leider overleed in het exclusieve Gleneagles Hospital in Singapore. Het ziekenhuis heeft dat inmiddels bevestigd. Mugabe werd er al maanden verpleegd en zat in een rolstoel.

Het stoffelijk overschot zal nu teruggebracht worden naar Zimbabwe, maar daar wacht een probleem. Woedend over wat hem was aangedaan - in 2017 maakte de huidige president een einde aan de 37 jaar durende regeerperiode van het oudste staatshoofd ter wereld waarna die verbitterd achterbleef in Singapore - liet Mugabe vorige week door zijn familie bekendmaken dat hij in geen geval wenst te worden begraven op het ‘Helden Veld’ (Hero’s Acre) waar andere Zimbabwaanse strijders begraven liggen die sneuvelden in de onafhankelijkheidsstrijd.

President Mnangawa, Mugabes oude vriend en opvolger, zou vorige week nog een speciale delegatie naar het ziekenhuis in Singapore hebben gestuurd om de zaak bij te leggen. Dat lukte niet, meldden Zimbabwaanse media. De Zimbabwaanse regering zou wel de ziekenhuisrekeningen betalen.