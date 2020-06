Voorlopig lage opkomst lokale verkiezingen in Frankrijk jv

28 juni 2020

18u14

Bron: AFP 0 Opvallend weinig Fransen zijn al gaan stemmen in de tweede ronde van de lokale verkiezingen. Rond 17 uur lag de opkomst op bijna 35 procent, 4 procentpunt minder dan op hetzelfde moment tijdens de eerste ronde op 15 maart.

Nog tot 20 uur kunnen de inwoners van zowat 5.000 Franse gemeenten, waaronder enkele grote steden zoals Parijs, Lyon en Marseille, hun lokale vertegenwoordigers kiezen. Kiezers moeten een mondmasker dragen en de stemhokjes zijn aangepast.

In de eerste ronde van de verkiezingen, die plaatsvond een dag voor president Emmanuel Macron strenge beperkingen aankondigde in de strijd tegen het coronavirus, was er al een ongezien lage opkomst. Aanvankelijk zou de tweede ronde een week later plaatsvinden, maar die werd uitgesteld tot nu.

Alleen in de gemeenten waar in de eerste ronde geen absolute meerderheid werd behaald, wordt opnieuw gestemd. De stembureaus openden om 8 uur de deuren en er wordt nog gestemd tot 20 uur.

De vier jaar oude partij La République en Marche van Macron hoopt tijdens deze verkiezingen voor het eerst een lokale verankering tot stand te kunnen brengen. Maar de eerste ronde draaide voor de partij uit op een sisser. In Parijs eindigde ze op de derde plaats, en een overwinning in een andere grote stad lijkt onwaarschijnlijk.