Voorlopig geen nieuwe top tussen Noord-Korea en VS: "Nucleaire ontwapening is uitgesloten"

04 juli 2020

13u32

Bron: Belga 0 “We voelen geen nood om met de Verenigde Staten samen te zitten.” De Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Choe Son Hui, heeft vandaag de hoop op een nieuwe top tussen Pyongyang en Washington de kop ingedrukt. De jongste tijd werd er gespeculeerd dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar nog voor de Amerikaanse verkiezingen van november zouden ontmoeten.

Volgens de Noord-Koreaan misbruikt Washington een eventuele dialoog omdat het worstelt met zijn eigen politieke crisis. “De Amerikanen vergissen zich als ze denken dat onderhandelingen Noord-Korea tot nucleaire ontwapening kunnen aanzetten”, zegt Choe.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae In werd deze week genoemd als facilitator van een nieuw gesprek tussen Trump en Kim. Hij zou de Europese Unie ook met zoveel woorden gezegd hebben dat hij zijn diensten wil aanbieden.

In de Verenigde Staten suggereerde ex-veiligheidsadviseur John Bolton dat Trump Kim zou kunnen ontmoeten als hij ervan overtuigd is dat dat hem zou helpen om voor een tweede ambtstermijn verkozen te worden.

Donald Trump en Kim Jong-un ontmoetten elkaar voor het laatst in februari 2019 in Vietnam. Die top leverde niets op en sindsdien herhaalde Noord-Korea steevast dat het niet tot nieuwe gesprekken bereid is zolang Washington niet met nieuwe voorstellen komt. Onderminister Choe liet vandaag opnieuw verstaan dat er geen sprake kan zijn van nucleaire ontwapening in ruil voor een verlichting van de sancties tegen zijn land.