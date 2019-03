Voorlopig geen bijkomende maatregelen in België, Parijs en Londen drijven bewaking rond moskeeën op ADN

15 maart 2019

11u00

Bron: ANP, Belga 2 De Franse autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen bij religieuze locaties opgevoerd na de dodelijke aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Ook de politie in de Britse hoofdstad Londen voert de patrouilles rond moskeeën op. In België zijn er vooralsnog geen aanwijzingen om dat te doen, zegt het Crisiscentrum.

Frankrijk herbergt de grootste moslimminderheid in West-Europa en leed onder dodelijke islamitische aanslagen in onder meer 2015 en 2016. “Rond religieuze locaties worden meer patrouilles gehouden”, laat de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner weten. De Franse president Emmanuel Macron veroordeelde de terreuraanslagen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch als “gruwelijke misdaden''. Frankrijk verzet zich tegen alle vormen van extremisme en werkt samen met zijn partners tegen terrorisme in de wereld, aldus Macron.

“Hartverscheurend nieuws uit Nieuw-Zeeland vanmorgen waar onschuldige mensen zijn vermoord vanwege hun geloof”, tweette de Londense burgemeester Sadiq Khan. “Londen is bij de mensen van Christchurch in het licht van deze gruwelijke terreuraanslag”, voegde hij eraan toe. “Londen zal altijd de diversiteit vieren die sommigen proberen te vernietigen.” Khan zei dat hij in nauw contact staat met de Londense Metropolitan Police, “die de patrouilles rond moskeeën intensiveren en contact houden met leden van alle gemeenschappen”.

Alert

In België zijn er vooralsnog geen aanwijzingen om de beveiliging aan moskeeën te verhogen, stelt het Crisiscentrum. “Het Crisiscentrum volgt de situatie samen met zijn partners op. Op dit moment zijn er geen elementen waardoor beschermingsmaatregelen bij moskeeën zouden moeten worden aangepast”, zegt woordvoerder Yves Stevens. “Onze beslissing is op nationaal niveau”, voegt hij toe. “De lokale politie kan zelf wel steeds beslissen om extra maatregelen te nemen aan bepaalde moskeeën.” Dat doet de Antwerpse politie: die zal extra patrouilleren aan de Antwerpse moskeeën op piekmomenten zoals het Vrijdaggebed. Lees hier meer.

De Nederlandse veiligheidsdiensten zijn “bij voortduring alert” op veiligheidsrisico’s, klinkt het bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Grapperhaus wijst erop dat Nederland al het dreigingsniveau 4 heeft. “In Nieuw-Zeeland was dat heel laag.” In hoofdstad Amsterdam worden er wel “zichtbare en onzichtbare maatregelen” genomen. Burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van “gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging”. Ambtenaren en agenten gaan vandaag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën.

