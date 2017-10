Voorlopig geen bewijs dat duikbootbouwer Madsen betrokken was bij andere moorden

kv

18u44

Bron: Belga

0

AFP Peter Madsen

De Noorse politie heeft DNA-stalen van de Deense duikbootontwerper Peter Madsen vergeleken met sporen van onopgeloste moordzaken in Noorwegen. Er zijn echter geen overeenstemmingen gevonden, zei een woordvoerder van de recherche vandaag aan de Noorse openbare omroep NRK. Ook de Zweedse politie wil het genetisch materiaal van de Deense uitvinder met sporen in onopgehelderde moordzaken in Zweden vergelijken.