Voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet bij brand Notre-Dame, parket onderzoekt nalatigheid TT

26 juni 2019

16u07

Bron: Reuters 0 Er is een enkele aanwijzing dat de brand van de beroemde kathedraal Notre-Dame in Parijs in april met opzet is aangestoken. Wel wordt er nog onderzocht of er mogelijk enige nalatigheid in het spel was. Dat zegt het Franse parket na bijna twee maanden onderzoek. Toen de brand uitbrak, waren er werken aan de gang in de kerk.

Volgen het parket zijn er wel elementen aan het licht gekomen die de schaal van de brand kunnen verklaren, aldus het parket in een mededeling. Maar definitief uitsluitsel over de oorzaak van de brand is er nog niet. Wel is er een onderzoek gestart naar mogelijke nalatigheid op 15 april, toen de kathedraal 's avonds in vlammen opging.