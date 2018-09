Voorlopig akkoord tussen Vaticaan en China over benoeming bisschoppen AV

Bron: BELGA 0 Het Vaticaan kondigde vandaag een voorlopig akkoord af met het Chinese communistische regime over de benoeming van bisschoppen. De Heilige Stoel hoopt dat de overeenkomst een positieve bijdrage zal leveren aan het bestaan van de Kerk in China, klinkt het in een mededeling.

Antoine Camilleri, de vicesecretaris van het Secretariaat voor de Relaties met de Andere Staten van de Heilige Stoel, en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao, tekenden vandaag het akkoord in Peking.

Het akkoord volgt volgens het Vaticaan op een "lang proces van voorzichtige onderhandelingen, en voorziet in de mogelijkheid van periodieke evaluaties over zijn toepassing". "Het gaat over de benoeming van bisschoppen, een kwestie van groot belang voor het bestaan van de Kerk, en schept de voorwaarden voor meer samenwerking op bilateraal niveau", aldus het Vaticaan.

Gehoorzaamheid aan de paus

Rome en Beijing benoemen al jaren hun eigen priesters en bisschoppen. Soms waren ze het na informeel overleg eens over een kandidaat, maar in een aantal gevallen moest Rome niets van de door de Chinese staat uitgekozen bisschoppen hebben. Het katholicisme in China kent namelijk een "Patriottische Vereniging" waarbij bischoppen rechtstreeks door het Chinese communistische regime worden verkozen. Op die manier overtreedt de Chinese staatskerk de gehoorzaamheid aan de paus.

China telt bijna 12 miljoen katholieken.