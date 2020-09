Voorlaatste lid van de oppositionele coördinatieraad in Wit-Rusland, Maxime Znak, opgepakt ANA

09 september 2020

11u03

Bron: BELGA/ANP 0 Het Wit-Russische oppositielid Maxime Znak (39) is woensdagochtend opgepakt door gemaskerde mannen, zo meldt zijn gevolg. Znak is een van de twee overgebleven leden van de Wit-Russische Coördinatieraad van de oppositie die nog op vrije voeten waren en in Wit-Rusland verbleven.

Het prominente oppositielid zou deelnemen aan een videoconferentie, maar zou zich daar nooit hebben aangemeld. Hij kon enkel nog het woord "maskers" versturen, zo heeft de persdienst van de Coördinatieraad gemeld via de berichtendienst Telegram.

Volgens lokale media is zijn flat op last van het staatsonderzoekscomité doorzocht. Ook het kantoor van een andere politicus zou zijn doorzocht. Het gaat in dat geval om Viktor Babariko die vastzit.

De 39-jarige advocaat is een van de zeven leden van het bestuur van de Coördinatieraad waarmee de oppositie een vreedzame wissel van de macht wil bereiken via dialoog. Znak en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj waren de laatste bestuurders van de raad die nog steeds op vrije voeten waren en in Wit-Rusland verbleven. Alle vijf andere leden zijn ofwel gearresteerd of leven in ballingschap.

Betogingen en protest

Het incident komt een dag nadat bekend was geworden dat Maria Kolesnikova, de leidster van de protesten in Minsk tegen president Aleksandr Loekasjenko, haar paspoort heeft verscheurd om te voorkomen dat ze het land zou worden uitgezet richting Oekraïne. Ze wordt op een onbekende plek vastgehouden.

Wit-Rusland is sinds 9 augustus in de greep van massale protesten. President Loekajsenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen vorige maand met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.

Lees ook:

Wit-Russische protestleidster Kolesnikova verscheurde paspoort om uitzetting te voorkomen

Omstreden Wit-Russische leider Loekasjenko: “Misschien iets te lang aan de macht gebleven”

Parket in Wit-Rusland opent strafrechtelijk onderzoek naar coördinatieraad van oppositie