Voorhistorische haai met 300 tanden opgevist voor kust van Portugal 'Levende fossiel' bestaat al 80 miljoen jaar LB

17u57

Bron: Huffington Post 0 Getty De franjehaai, die 80 miljoen jaar geleden al leefde, komt normaal enkel in de diepzee rond Japan, Australië en Nieuw-Zeeland voor. De Algarve is een populaire vakantiebestemming, maar deze zeldzame en verbazingwekkende vondst van een groep Portugese wetenschappers doet ons toch twijfelen. De franjehaai, een anderhalve meter lang prehistorisch dier met meer dan driehonderd tanden, leeft normaal in de diepzee rond Australië, Nieuw-Zeeland en Japan, is naar schatting 80 miljoen jaar oud en wordt daarom een 'levende fossiel' genoemd.

De franjehaai werd opgevist voor de kust van Portimao, een populair toeristenstadje in het zuiden van Portugal. De wetenschappers die het dier opvisten maakten deel uit van een Europees project dat vissers wil aansporen ervoor te zorgen dat ze geen "ongewenste" vangst in hun netten krijgen.

Diepzee

De wetenschappers hadden dergelijke vangst allerminst verwacht. Het dier leeft normaal op een diepte van 700 meter. Door die moelijk bereikbare habitat zijn er ook weinig franjehaaien onderzocht en bestaan er weinig beelden van in hun natuurlijke omgeving. Maar wat wetenschappers wel zeker weten, is dat fossielen van de franjehaait tot 80 miljoen jaar geleden kunnen gedateerd worden. Het Portugese instituut voor marien onderzoek heeft de vondst dan ook een "levende fossiel" genoemd. Het is niet duidelijk waarom de franjehaai in tegenstelling tot andere prehistorische dieren zo lang overleefde. De franjehaai eet inktvis, vis en andere haaien.