Voordracht van Trump voor Nobelprijs voor de Vrede was fake LB

28 februari 2018

13u31

Bron: Belga 0 De voordracht van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Nobelprijs voor de Vrede van dit jaar was "fake", zo heeft een lid van het comité dat de prijs toekent, gezegd.

Over "de nominatie van de Amerikaanse president kan ik zeggen dat we reden hebben om te geloven dat het een valse nominatie is", zei Olav Njolstad, een secretaris van het Nobelcomité, gisteravond aan de Noorse openbare omroep NRK. Er is bij de politie een klacht ingediend over de kandidaatstelling, aldus Njolstad. Hij wou niet kwijt op grond waarvan de vermoedens waren ontstaan.

Voor de Nobelprijs voor de Vrede 2018 zijn 329 geldige kandidaturen ingediend, zei het in Noorwegen gevestigde Nobelcomité. Njolstad, ook directeur van het Nobelinstituut, gaf daar geen details over. "We geven nooit commentaar over geldige nominaties, dat zou een schending van onze statuten zijn." De 329 nominaties omvatten 217 personen en 112 organisaties.