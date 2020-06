Vooral veel besmettingen bij kinderen: lockdown in Britse stad Leicester zal minstens twee weken duren TT

30 juni 2020

14u52

Bron: Reuters 6 D oor een lokale heropflakkering van het coronavirus in het Engelse Leicester is de stad sinds vandaag opnieuw in lockdown. Volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock is er vooral een ongewoon hoog aantal besmettingen bij kinderen en jongeren te zien, waardoor gevreesd wordt dat zij zonder het te weten het virus kunnen verspreiden naar de oudere bevolking.

De lockdown die gisterenavond werd afgekondigd betekent dat de meer dan 300.000 inwoners van Leicester niet zullen kunnen genieten van de versoepelingen die zaterdag ingaan in de rest van Engeland. Zo gaan de pubs en restaurants op 4 juli weer open, maar dus niet in Leicester. Scholen gaan er opnieuw dicht, net als niet-essentiële winkels. Inwoners wordt gevraagd zo veel als mogelijk binnen te blijven.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei dat de lockdown minstens twee weken zal duren, met mogelijk nog een verlenging na die eerste periode. De stad telt op zichzelf momenteel tien procent van alle coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk, met 135 gevallen per 100.000 inwoners. De infectiegraad van de laatste zeven dagen is er drie keer hoger dan in de volgende zwaar getroffen stad.



Volgens Hancock stijgen de cijfers vooral door meer besmettingen bij kinderen, maar worden de exacte oorzaken nog onderzocht. De burgemeester van de stad, Peter Soulsby, hekelde net als de oppositiepartijen Labour en de Liberal Democrats de onduidelijkheid en vaagheid die vanuit Londen komen. Volgens Soulsby weet de nationale overheid al twee weken van de stijgende cijfers, maar worden veel data niet met de lokale overheden gedeeld. Pas afgelopen donderdag kreeg de stad de testresultaten zelf ook in handen.

De nieuwe lockdown komt er net op het moment dat Brits premier Boris Johnson een toespraak zou houden in Dudley, op ongeveer 80 kilometer van Leicester. Johnson zette er de plannen uiteen over hoe de regering de economie er na de lockdown bovenop wil helpen. “Ik bedank de inwoners van Leicester voor hun geduld. Ik heb altijd gezegd dat er lokale opflakkeringen zouden komen, en dat we die lokaal zouden aanpakken. Dat doen we nu in Leicester en zullen we ook op andere plaatsen doen.”



