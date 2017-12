Vooral Trump vaart wel bij nieuwe belastingswet: president zal tot 15 miljoen besparen Tine Kintaert

Bron: The Guardian 0 Photo News Het heeft bijna een jaar geduurd, maar Trump heeft dan toch een eerste grote overwinning binnengehaald. Gisteren stemde de Senaat de omstreden nieuwe belastingswet goed. De Amerikaanse president gaat er prat op dat zowat alle burgers minder zullen moeten betalen, maar de nieuwe regeling blijkt toch vooral voor hemzelf een goede zaak. Hij kan tot 15 miljoen dollar besparen.

De Republikeinen vierden gisteren uitvoerig de goedkeuring van de nieuwe belastingswet. Het is de grootste hervorming van de belastingen in drie decennia, en dat is volgens Paul Ryan (voorzitter van het Huis van Afgevaardigden) het resultaat van het 'voortreffelijke presidentiële leiderschap van Trump'.

Ondanks de beloftes dat de verlagingen vooral goed zouden uitdraaien voor de middenklasse, blijkt de realiteit anders in elkaar te zitten. Die middenklasse zal volgend jaar gemiddeld 900 dollar minder moeten betalen, maar bij de rijksten gaat dat algauw om 51.000 dollar. "Op termijn zal 80 procent van de voordelen naar de 1% rijkste mensen gaan", klinkt het bij de organisatie Americans For Tax Fairness. En Trump zelf komt er ook niet slecht vanaf.

Tien procent minder

Volgens het CAP (Center for American Progress), een denktank uit Washington, zal Trump zo'n 11 tot 15 miljoen dollar besparen met de nieuwe regeling. Dat is natuurlijk een schatting, aangezien de president de beloftes om zijn aangiftes vrij te geven nooit heeft waargemaakt. CAP moet het dus doen met schattingen en cijfers uit zijn aangifte van 2005.

Trump zal vooral voordeel halen uit de belastingsverlaging bij de 'pass-through businesses'. Meer dan 90 procent van de bedrijven in de VS volgt dit systeem, waarbij de inkomsten van de zaak doorschuiven naar de persoonlijke aangifte van de eigenaar - en dus ook belast worden als een persoonlijk inkomen. Vroeger werd daar 39,6 procent belastingen op geheven, maar Trump bracht dat terug naar 29,6 procent. De CAP schat dat de inkomsten van de president dit jaar zo'n 260 miljoen zullen bedragen, wat betekent dat hij 11 tot 15 miljoen minder belastingen zal moeten betalen.

En ook de omgeving van Trump vaart er wel bij: zijn erfgenamen zullen tot 4,5 miljoen minder moeten afgeven door de verlaagde erfenisbelasting. Het bedrag dat niet belast wordt, werd immers opgetrokken van 11,2 miljoen naar 22,4 miljoen. Zijn hele administratie zal trouwens een stuk rijker worden. Schoonzoon en adviseur Jared Kushner zal volgend jaar 5 tot 12 miljoen dollar besparen, minister van Onderwijs Betsy DeVos krijgt 2,7 miljoen meer terug dan normaal.

Photo News Ivanka en Jared Kushner varen ook wel bij de nieuwe belastingswet.

Niet lang juichen

Volgens de denktank zal de hervorming op termijn echter minder goed uitdraaien voor Trump dan hij denkt. "Ik denk dat de Amerikaanse bevolking, of ze nu veel of weinig zullen besparen met de nieuwe regeling, kwaad is dat Trump en zijn administratie zo veel winnen", aldus Seth Hanlon van CAP. "Met een lastminute-aanpassing aan de vastgoedbelasting werd zijn winst nog een stuk groter, en het is overduidelijk dat hij vooral zichzelf probeert te helpen."

De nieuwe wet is overigens niet helemaal waterdicht. Op lange termijn zullen de aanpassingen een begrotingsgat van 1,5 biljoen creëren. De Republikeinen hopen dat dat gat vanzelf gedicht zal worden als bedrijven meer gaan investeren. Ze moeten nu immers minder belastingen betalen, dus zullen ze meer mensen kunnen aannemen en zo de economie kunnen opdrijven, redeneert de partij. En gebeurt dat niet, dan zal er vermoedelijk opnieuw bespaard worden, maar dit keer in de sociale voorzieningen.

