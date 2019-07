Vooral taakstraffen voor daders 'Zwarte Pietrellen' in Eindhoven tvc

03 juli 2019

19u13

Bron: Belga 0 Dertien mannen die betrokken waren bij de rellen tijdens de intocht van de Sint in het Nederlandse Eindhoven eind vorig jaar, zijn veroordeeld tot een taakstraf. Dat heeft een rechter in Den Bosch woensdag beslist. Eén verdachte kreeg bovenop de 90 uur taakstraf nog twee weken cel, vanwege zijn forse strafblad. Een laatste verdachte is vrijgesproken.

De feiten speelden zich op 17 november vorig jaar af op het Catharinaplein in Eindhoven. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet demonstreerde er tegen de intocht van Sinterklaas en zijn knecht, omdat ze de figuur van Zwarte Piet racistisch vindt. Daarop bekogelden tegendemonstranten de groep met eieren, bananen en blikken bier. Een agent werd daarbij geschopt. De politie moest de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet in veiligheid brengen.

Ei gooien

De rechtbank in Den Bosch legde dertien van de vijftien verdachten woensdag een taakstraf op, tussen 60 en 160 uur. Eén verdachte kreeg bovenop een taakstraf van 90 uur nog een celstraf van 2 weken, gezien zijn forse strafblad. De rechter wijdde ook extra aandacht aan een verdachte die zijn kind had meegenomen en een andere die een ander kind had aangespoord een ei te gooien. "Laakbaar", noemde de rechter dat.

Kijk hier naar de beelden uit Eindhoven: