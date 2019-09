Vooral regeringsleiders, weinig Zimbabwanen op begrafenis Mugabe PVZ

14 september 2019

16u06

Bron: DPA 0 In Zimbabwe hebben buitenlandse regeringsleiders vandaag afscheid genomen van de Zimbabwaanse ex-president en dictator Robert Mugabe. Vooral Afrikaanse staatshoofden namen deel aan de afscheidsplechtigheid, die plaatsvond in het immense sportstadion van de hoofdstad Harare. Twee derde van de zitplaatsen in het stadion bleef echter leeg.

Mugabe overleed op 6 september op 95-jarige leeftijd in een luxeziekenhuis in Singapore. Zijn lichaam werd woensdag met grote sier gerepatrieerd naar de hoofdstad voor een reeks huldigingen. Zaterdag vond de staatsbegrafenis plaats in het sportstadion van Harare waar 60.000 mensen binnen kunnen. Er kwamen volgens journalisten van het Duitse persagentschap DPA slechts weinig gewone Zimbabwanen opdagen voor de plechtigheid.

Veel van de aanwezige burgers werden volgens DPA met de bus vanuit het platteland naar de hoofdstad gebracht en droegen t-shirts met de afbeelding van de ex-president op. "We werden verplicht om de t-shirt te dragen", zegt een burger.

Er was ongeveer een dozijn Afrikaanse regeringsleiders aanwezig op de plechtigheid. Zo woonden president Uhuru Kenyatta van Kenia, president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika en president Filipe Nyusi van Mozambique de ceremonie bij. Er was onder meer een militaire parade.

Spanningen

De keuze voor zijn begraafplaats veroorzaakte de voorbije dagen spanningen tussen zijn familie en de regering. De relaties raakten verzuurd sinds Mugabe in november 2017 van de macht verdreven werd door het leger. De voormalige dictator zwaaide gedurende 37 jaar de scepter over Zimbabwe.

Uiteindelijk is er een oplossing gevonden: het lichaam wordt zondag overgebracht naar zijn geboortestad Zvimba voor een traditioneel begrafenisritueel. Intussen wordt er in het Harare Nationale Heroes Acre een mausoleum gebouwd, dat over ongeveer een maand af moet zijn. Daar wordt zijn lichaam mogelijk in de loop van oktober bijgezet.

Dictator

Robert Mugabe wordt door sommigen geprezen voor zijn inzet tegen blanke dominantie, maar door veel anderen veracht omdat hij de economie van zijn land om zeep hielp en elke oppositie gewelddadig de kop indrukte.