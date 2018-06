Vooral niet over Oekraïne praten of drinken op straat: een gewaarschuwde supporter in Rusland is er twee waard Do's-and-don'ts in Rusland op een rijtje ADN Delphine Vandenabeele

05 juni 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 2 Wie voor het WK Voetbal naar Rusland trekt, weet best waar hij aan begint. Zo praat je maar beter niet over politiek - zéker niet over Oekraïne - op straat. Dat en nog een resem andere veiligheidsmaatregelen lijst Buitenlandse Zaken op voor de fans die straks in tricolore tenue richting Rusland reizen.

Fan-ID

Naast een internationaal paspoort (dat nog minstens zes maanden geldig is, en nog twee blanco pagina’s heeft) heb je voor het WK ook een Fan-ID nodig. Je kan het van thuis uit per post laten opsturen of kan het in een Fan ID-center in Rusland zelf afhalen. Het nummer op dit ID geldt als visum én heb je nodig om de stadions binnen te raken. Zelf uitgeprinte versies worden aanvaard aan de grenzen, maar je kan er de stadia niet mee binnen!

Wie geen ticket voor het WK heeft, heeft een apart visum nodig. Dat moet je, net als je Fan ID en paspoort tijdens je hele verblijf in Rusland bij hebben. Er worden regelmatig identiteitscontroles uitgevoerd. Supporters gaan ook best de dekking van hun reis- en/of hospitalisatieverzekering na om er zeker van te zijn dat de polis ook geldt in Rusland.

Niet alleen

Verplaats je bij voorkeur niet alleen in het land. Vermijd ook samenscholingen of manifestaties en meng je niet tussen groepen van andere supporters met een slechte reputatie.

Homoseksualiteit

Hou er rekening mee dat de Russische samenleving niet tolerant is tegenover de LGBT-gemeenschap. Voor wie met een partner van hetzelfde geslacht naar Rusland trekt, is het opletten geblazen. Het openbaar uiten van affectie of het "propageren" van homoseksualiteit kan voor grote problemen zorgen.

Alcohol en drugs

Drinken in het openbaar, op straat, is in Rusland absoluut verboden en ook in de stadia is alcohol not done. Daarnaast geldt voor het gebruik van verdovende middelen of geweld een nultolerantie. Er staan in Rusland strenge celstraffen op deze misdrijven.

Wat eventuele medicijnen betreft, wordt aangeraden om je tot de klassieke middelen te beperken zoals aspirines, verband, iets tegen misselijkheid,… in hun originele verpakking. Indien je sterke pijnstillers neemt of je hebt een aandoening die specifieke medicatie vereist, neem je best ook een voorschrift mee (idealiter vertaald naar het Engels), om te vermijden dat de Russische douane ze als verdovende middelen beschouwt.

Er mag ook geen enkel product van dierlijke oorsprong ingevoerd worden.

In de stadia zijn verder vuurwerk, voetzoekers en gastrompetten verboden.

Foto’s en gsm’s

Het gebruik van dataverkeer is in Rusland niet altijd veilig. Daarom is het beter dat je tijdens je verblijf geen nieuwe apps of updates op je gsm installeert. Beperk ook het gebruik van Wifi, 4G en Bluetooth tot het uiterst noodzakelijke. Gebruik aparte moeilijke paswoorden voor verschillende websites en bescherm ook je socialemediaprofielen.

Neem nooit foto’s van militaire installaties. Dit leidt zo goed als zeker tot arrestatie.

Oekraïne

Vermijd in Rusland gesprekken met een politieke inslag, zeker als ze over de situatie in Oekraïne gaan.

Fan van België

Het is tijdens het WK als supporter wel toegestaan om je vrij te bewegen en onze nationale kleuren te dragen. Ook vlaggen en spandoeken (van maximum 1,5 bij 2 meter) mogen mee het stadion in. Vanzelfsprekend mogen er op deze vlaggen geen provocerende symbolen of teksten staan.

Hitte

Laat je niet misleiden door het koude imago van Rusland, in de zomermaanden kan het kwik makkelijk oplopen tot dertig graden en meer. Zorg voor gepaste kledij en bescherming tegen de zon!

Hooligans

Op het EK voetbal twee jaar geleden waren Russische hooligans de schrik van alle speelsteden. De Russische overheid pakt hooligans dit jaar dan ook hard aan, voor de kleinste misdrijf worden ze opgepakt.

Benader de ordediensten met respect. Ze zullen niets aan het toeval overlaten en bijzonder goed voorbereid zijn.

Problemen?

Als je tijdens je verblijf toch in de problemen zou raken, kan je bij de Belgische politie terecht. Er is een Belgisch team aanwezig vanaf twee speeldagen voor elke wedstrijd. Je herkent de politiemannen aan hun blauw hesje met vermelding ‘police’, de Belgische driekleur en de Europese vlag.

