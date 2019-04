Vooraanstaande school in Londen schorst leraar die amper kan lezen en schrijven jv

08 april 2019

09u15

Bron: The Sun 4 Faisal Ahmed kreeg groen licht om les te geven in een hoog aangeschreven school in Londen, ondanks het feit dat hij grote problemen had met schrijven, lezen en het begrijpen van geschreven teksten. Al na een paar dagen werd hij geschorst.

Ahmed kreeg de job na het succesvol doorlopen van het gesubsidieerde opleidingsprogramma Teach First, ook al kampte hij met leesproblemen, “extreme moeilijkheden om te schrijven” en “problemen om geschreven teksten te begrijpen”. Faisal Ahmed gaf het vak zakelijke studies aan leerlingen op een eliteschool in Londen. Al snel kwamen de tekortkomingen bovendrijven en riep de directeur Ahmed bij zich om hem te schorsen.

De dertiger lijdt aan dyspraxie, een motorische ontwikkelingsstoornis, die de genoemde problemen veroorzaakt. Ahmed gaf toe aan de directeur dat hij “nauwelijks langer dan een paar minuten kan schrijven”, omdat dat te pijnlijk is voor hem.

Het incident dateert van 2016. Details raakten nu bekend omdat Faisal Ahmed klacht indiende tegen de Thomas More Catholic school in Wood Green, onder meer voor discriminatie van een mindervalide. The Sun meldt dat Ahmed zijn zaak verloor, ook in beroep eind vorige maand. Teach First, dat kandidaten uit verscheidene sectoren opleidt tot leraars, bekende dat het de school niet had ingelicht over de dyspraxie van Ahmed.

