Vooraanstaande Russische mensenrechtenactiviste overleden kv

09 december 2018

04u39

Bron: Belga 0 Lyudmila Alexeyeva, een befaamde Russische mensenrechtenactiviste en Kremlincriticus, is op 91-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Moskou na een zware ziekte. De Presidentiële Raad voor de Burgermaatschappij en Mensenrechten, die de Russische president Vladimir Poetin adviseert over mensenrechten, bevestigde haar overlijden zaterdagavond.

"Dit is een verschrikkelijk verlies voor de hele Russische mensenrechtenbeweging", zei Mikhail Fedotov, de voorzitter van de raad. Alexeyeva was een van de bekendste mensenrechtenactivisten van het land. Ze spande zich nog tot kort voor haar dood in voor de vrijlating van politiek activist Lev Ponomaryov. "Ze bleef mensenrechtenactivist tot het einde", zei Fedotov.

Alexeyeva sloot zich in 1966 aan bij de mensenrechtenbeweging, bericht het Russische persbureau Interfax. Ze begon toen campagne te voeren voor de vrijlating van twee dissidente schrijvers, die de cel in moesten omdat ze hun werk in het buitenland hadden laten publiceren om zo de Sovjet-censuur te omzeilen.



Ballingschap

Tien jaar later stichtte ze samen met Nobelprijswinnaar voor de Vrede Andrej Sacharov de Moskou Helsinki Groep, die als doel had om mensenrechten te verdedigen. In 1977 dwongen de Sovjet-autoriteiten haar in ballingschap. Ze verhuisde naar de VS en keerde terug naar Rusland in 1993, na de val van de Sovjet-Unie.

Alexeyeva zetelde in de Presidentiële Raad voor de Burgermaatschappij en Mensenrechten, om Poetin te adviseren, maar nam daaruit ontslag in 2012. In een interview met persbureau Reuters zei ze daarover dat Poetin aanvankelijk luisterde, maar daar na verloop van tijd mee ophield.

Alexeyeva had een ambigue relatie met president Poetin. Ook al bracht die haar een bezoek in haar appartement in Moskou op haar 90ste verjaardag, ze bleef altijd zeer kritisch voor de mensenrechtenrechtenschendingen van zijn bewind. De Russische president condoleerde de familie van Alexeyeva na haar overlijden.