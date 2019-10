Vooraanstaande Democraat die hoofdrol speelde in impeachmentonderzoek Elijah Cummings (68) overleden KVDS

17 oktober 2019

12u22

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten is Elijah Cummings overleden, het hoofd van de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden (House Oversight Committee). Hij werd 68 jaar, meldt ABC News. De Democraat uit Maryland was een belangrijke stem in het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump, wat van hem een doelwit van kritiek maakte voor Trump.

Volgens zijn kabinet overleed Cummings - die al 23 jaar in het Huis van Afgevaardigden zetelde - aan gezondheidscomplicaties, nadat hij al lange tijd ziek was.

Brief

Cummings was een van de drie Democraten die afgelopen maand een brief ondertekende bij de dagvaarding van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in het kader van het onderzoek naar Donald Trump. Pompeo weigert voor het Congres te getuigen over de zaak.





De House Oversight Committee is het belangrijkste onderzoeksorgaan van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het kan mensen dagvaarden en organiseert hoorzittingen.