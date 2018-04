Voor ze minnares van haar man en daarna zichzelf doodschoot, zocht Jennair op app wanhopig hulp voor huwelijksproblemen Joeri Vlemings

26 april 2018

20u30

Bron: Philadelphia Inquirer 3 De lichamen van Jennair Gerardot en van Meredith Chapman werden maandagavond levenloos aangetroffen in het huis van Chapman in Delaware . Op de oprit stond Mark Gerardot, de man van Jennair. Het scenario was al snel duidelijk voor de politie: Jennair (47) wist dat haar echtgenoot Mark (49) een affaire had met Chapman (33) en schoot haar rivale dood alvorens zichzelf van het leven te beroven. Intussen blijkt dat ze vorige maand nog via een app op zoek was naar een "excellente huwelijksconsulent".

De Gerardots waren in december voor Marks job verhuisd van South Carolina naar Wilmington, waar Jennair, een voormalige marketingmanager, niemand kende. Op de app NextDoor vroeg ze in februari de medegebruikers eerst of iemand een goede advocaat kende om haar nakende scheiding te regelen. Een maand later smeekte ze om een "excellente huwelijksconsulent voor een koppel dat op het punt staat te scheiden", schrijft de Philadelphia Inquirer. Ze verwees in haar bericht naar haar relatieperikelen, waaronder ontrouw, depressies en andere traumatische ervaringen.

Of Jennair en Mark Gerardot ooit effectief de hulp van een relatieconsulent inriepen, is niet duidelijk. Wat helaas wel duidelijk is, is dat Jennair haar dodelijke rit naar de maîtresse van haar man in Radnor zorgvuldig plande. Ze huurde de Cadillac om ernaar toe te rijden een week van tevoren in Wilmington. Ze brak in bij de minnares van haar man, Meredith Chapman, een 33-jarige assistente aan de universiteit van Villanova.

Gerardot ruimde het gebroken glas keurig op om geen argwaan te wekken bij Chapman en wachtte geduldig tot die thuiskwam van haar werk. In haar hand had ze een Taurus Tracker .357 vast. Daarmee schoot ze Chapman en zichzelf dood, ergens tussen 17 en 18 uur maandagavond. Gerardot bleek ook een zak met kleren en een pruik bij zich te hebben.

Mark Gerardot was ook in de buurt. De politie trof hem aan op de oprit van Chapmans huis. Hij zou met zijn Meredith iets gaan eten, maar toen ze niet kwam opdagen, werd hij ongerust en zocht hij haar thuis op.

Meredith Chapman woonde alleen in Radnor. Ze had even tevoren gebroken met haar man, Luke Chapman, een politicus.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.