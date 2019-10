Voor wie het allemaal wat te veel wordt: Sky News lanceert ‘brexit-vrij’ nieuwskanaal TT

16 oktober 2019

09u48

Bron: Sky News 0 Al meer dan drie jaar wordt er ondertussen al gepalaverd en onderhandeld over de brexit, en sommige Britten hebben het er ondertussen echt wel mee gehad, zo blijkt uit onderzoek. Nieuwsorganisatie Sky News lanceerde daarom gisteren een apart tv-kanaal met daarop enkel nieuws dat niets met de brexit te maken heeft.

Het gaat om een zogenaamd pop-upkanaal op tv en op YouTube dat elke weekavond tussen 17 en 22 uur zal uitzenden. Alle mogelijke onderwerpen worden in de nieuwsuitzendingen behandeld, behalve de brexit dus. Op de gewone nieuwskanalen blijft de brexit wel het hoofdonderwerp, zeker nu de Europese top morgen en vrijdag voor de deur staat en Brits premier Boris Johnson zijn land op 31 oktober nog altijd uit de EU wil loodsen, akkoord of niet.

Volgens Sky blijkt uit onderzoek dat een derde van de Britten tegenwoordig nieuws mijdt. 70 procent daarvan doet dat omdat er in de nieuwsgaring te veel aandacht voor de brexit is. De omroep zegt een “moedige” keuze te maken, “maar we weten dat kijkers het zullen waarderen dat we de publieke opinie volgen”. “De brexit is een historische gebeurtenis met een belangrijke impact die we zullen blijven behandelen. Het nieuwe kanaal geeft mensen echter gewoon de optie om even een pauze te nemen van de brexit.”