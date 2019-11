Voor vierde jaar op rij minder doden door terreur wereldwijd jv

20 november 2019

09u45

Bron: belga 0 In 2018 zijn wereldwijd 15.952 mensen door terrorisme om het leven gekomen, of 15,2 procent minder dan in 2017 en 52 procent minder dan in 2014. Het is het vierde jaar op rij dat dit aantal daalt. Dat meldt het Institute for Economics and Peace, dat de Global Terrorism Index heeft gepubliceerd. De taliban waren in 2018 de dodelijkste terreurgroep.

Het terrorisme blijft weliswaar een bedreiging voor de veiligheid in de wereld. Maar liefst 71 landen hadden minstens één dodelijk slachtoffer in 2018, wat het op een na grootste aantal landen is (na 2002). Het meest getroffen land is Afghanistan: 7.379 doden en 6.514 gewonden bij 1.443 incidenten. Dan volgen Irak, Nigeria, Syrië en Pakistan. België staat op plaats 53.

De wereldwijde economische impact van terrorisme bedroeg vorig jaar 33 miljard dollar, of 38 procent minder dan het jaar voordien.

In 40 landen verslechterde de situatie volgens de index, maar in 98 anderen verbeterde die. In Europa nam het aantal dodelijke slachtoffers af met 70 procent. West-Europa registreerde bovendien het laagste aantal terreurdaden sinds 2012.

Het extreemrechtse terrorisme is voor het derde jaar op rij wel toegenomen in West-Europa, Noord-Amerika en Oceanië. Het aantal doden nam toe met 52 procent in 2018. Die tendens zet zich ook door in 2019, met 77 doden in de periode tot eind september 2019.

Vorig jaar staken de taliban IS voorbij als de dodelijkste terreurgroep in de wereld, aldus nog het Institute for Economics and Peace. De groep is verantwoordelijk voor 38 procent van de dodelijke slachtoffers door terreur in 2018.