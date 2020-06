Voor vierde dag op rij zoektocht naar lichaam vermoorde Estelle Mouzin (9) op kasteeldomein in Franse Ardennen HAA

25 juni 2020

12u25

Bron: Belga 1 Speurders zijn deze ochtend voor de vierde dag op rij gestart met hun zoektocht naar het lichaam van Estelle Mouzin in de Franse Ardennen. Het meisje verdween in 2003 in Guermantes nabij Parijs toen ze terugkeerde van school. Ze was toen 9 jaar. De Franse seriedoder Michel Fourniret (79) ontkende jarenlang dat hij haar had vermoord, maar bekende twee jaar geleden dan toch.

De eerste drie dagen van het onderzoek hebben weinig tot niets opgeleverd, maar de speurders concentreren zich vandaag opnieuw op het kasteel van Sautou in Donchery. Dat kasteel was een eigendom van seriemoordenaar Fourniret. In 2004 werden de lichamen van Elisabeth Brichet (12) en Jeanne-Marie Desramault (22), twee slachtoffers van de Franse boswachter, daar teruggevonden.

Het domein is liefst vijftien hectare groot en is gelegen in het midden van een bos. Nieuwsgierigen worden door de ordediensten op een veilige afstand gehouden, zo stelden journalisten van nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. De seriemoordenaar heeft voldoende aanwijzingen gegeven die erop wijzen dat het lichaam op een geïsoleerde plek ligt. Eén die hij heel goed kent, dicht bij zijn route naar België, waar hij al twee slachtoffers heeft begraven, klinkt het.

Eerder deze week werd er onder meer gezocht in het vroegere huis van Fourniret in Ville-sur-Lumes, een tiental kilometer verderop. Op dit eigendom, dat verkocht werd en vandaag bewoond is, waren tot nu toe nooit graafwerkzaamheden verricht. De zus van Fourniret woonde er een tijdlang. Ze stierf in 2002. Volgens de advocaten van de familie Mouzin behoort ook een zoektocht in België nog tot de mogelijkheden.

In 2008 bekende Fourniret de moord op zeven jonge vrouwen en minderjarigen tussen 1987 en 2001 en werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 2018 werd hij opnieuw veroordeeld voor moord. In datzelfde jaar gaf hij de moord op nog twee andere meisjes toe, Marie-Angèle Domece en Joanna Parrish. Na jaren van ontkennen, gaf hij een maand later ook de moord op Estelle Mouzin (9) toe.



