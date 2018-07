Voor tweede nacht op rij zware rellen in Nantes

05 juli 2018

09u36

Bron: Belga

In de Franse stad Nantes is het voor de tweede nacht op rij tot rellen gekomen. Dinsdagavond schoot een politieagent een 22-jarige dood bij een uit de hand gelopen politiecontrole. "Het was minder dan de vorige nacht, maar er was nog altijd veel geweld", zegt prefecte Nicole Klein aan radiozender Europe 1. De politie heeft 19 mensen opgepakt.