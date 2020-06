Voor spionage veroordeelde Amerikaan gaat niet in beroep YV

23 juni 2020

13u37

Bron: Belga 0 De Amerikaanse oud-marinier die vorige week werd veroordeeld voor spionage, Paul Whelan (50), gaat niet in beroep in de hoop dat Washington en Moskou een gevangenenruil onderhandelen. Dat heeft zijn advocaat, Vladimir Zherebenkov, bekendgemaakt op dinsdag.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat er gesprekken plaatsvinden over een gevangenenruil, maar Russische politici en media hebben aangegeven dat Whelan geruild zou kunnen worden voor Russische wapenhandelaar Viktor Bout en piloot Konstantin Yarashenko. Beiden verblijven momenteel in de gevangenis in Amerika voor het binnensmokkelen van drugs in de Verenigde Staten.

USB-stick

Whelan werd veroordeeld tot zestien jaar cel omdat hij Russische staatsgeheimen in zijn bezit zou hebben gehad. Hij houdt vol dat hij onschuldig is en in het land was voor een trouw. Hij zou misleid zijn door een kennis die hem een USB-stick gaf, waarvan hij dacht dat er foto’s opstonden van een vorige vakantie in Rusland.

De Verenigde Staten eisen dat Whelan onmiddellijk wordt vrijgelaten. “Het is een geheime rechtszaak, met geheim bewijs en zonder voldoende getuigen voor de verdediging”, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Ook de familie van Whelan zegt dat Rusland aan “gijzeldiplomatie” doet en hoopt dat er een gevangenenruil zal plaatsvinden.