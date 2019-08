Voor ruim 1,7 miljoen euro aan cocaïne aangespoeld op strand in Nieuw-Zeeland kv

08 augustus 2019

03u53

Bron: Belga, New Zealand Herald 0 Op een strand in Nieuw-Zeeland is gisteravond voor ongeveer 3 miljoen dollar (ruim 1,7 miljoen euro) aan cocaïne aangespoeld. De agenten pikten op Bethells Beach, zo'n 30 kilometer ten westen van Auckland, in totaal 19 drugspakketten op, zo meldde de politie in een verklaring.

De politie werd ter plaatse geroepen nadat wandelaars op het strand de cocaïne gevonden hadden in netten. Afgaande op de hoeveelheid schelpen op de pakjes wordt aangenomen dat de pakketjes al enige tijd ronddreven.



"De politie heeft met de hulp van de Nieuw-Zeelandse douane het strand en de ruime omgeving uitgekamd om eventuele andere pakketten te lokaliseren", verklaarde politie-inspecteur Colin Parmenter. De cocaïne zat verstopt in 19 dozen ter grootte van een VHS-videocassette. "Er is een kleine kans dat er nog andere pakjes op het strand opduiken. Wanneer dat zou gebeuren vragen we aan het publiek om onmiddellijk contact op te nemen met ons", voegde Parmenter daar nog aan toe.

Uit een wereldwijd drugsonderzoek bleek eerder dit jaar nog dat Nieuw-Zeeland het duurste land is om cocaïne te kopen. Zo tellen Nieuw-Zeelanders gemiddeld 375 dollar, omgerekend 215 euro, neer voor een gram cocaïne, ongeveer vier keer zo veel als druggebruikers in de VS voor het goedje betalen.