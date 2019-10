Voor moord veroordeeld zwakbegaafd neefje uit ‘Making a Murderer’ vraagt gratie aan jv

03 oktober 2019

17u57

Bron: Time 0 De moord op fotografe Teresa Halbach, uit de ophefmakende Netflix-serie Making a Murderer, blijft actueel. Brendan Dassey, die als 16-jarige tot levenslang veroordeeld werd voor de moord, verzoekt de gouverneur van Wisconsin nu om hem gratie te verlenen.

Brendan Dassey (nu 29) werd schuldig bevonden aan de moord op Teresa Halbach in 2005. Dassey zou zijn nonkel, Steve Avery, geholpen hebben bij de verkrachting van Halbach en haar moord. Dassey legde zelf bekentenissen af, maar is zwakbegaafd en was in 2005 nog minderjarig.

Het hooggerechtshof weigerde vorig jaar een beroepsprocedure voor Dassey en ook zijn kans op gratie lijkt klein. De nieuwe gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, heeft wel de procedures voor gratie weer opgestart die zijn voorganger, Scott Walker, had stopgezet. Maar om in aanmerking te komen voor gratie moeten aanvragers al minstens vijf jaar hun volledige straf hebben uitgezeten. Ook kan hun strafmaat niet gewijzigd worden. Dassey vroeg de gouverneur voor zijn eigen genadeverzoek af te wijken van die regels en het toch te bekijken. Evers omschrijft gratie als “het schenken van vergiffenis door de gouverneur, die bepaalde rechten en gunsten kan teruggeven en bepaalde wettelijke beperkingen kan opheffen”. De gouverneur ging tot nu toe nog op geen enkele aanvraag in.

Dassey verdedigt zijn verzoek met het argument dat hij het slachtoffer was van een “ongezien en zwaar gebrekkig proces” en dat het voor hem “een van de laatste resterende juridische opties” is. “Door zijn gedrag in de gevangenis en het zacht, geduldig volhouden van zijn onschuld, bewijst Brendan dat hij een zeldzame persoon is die clementie verdient”, luidt het. Volgens de advocaten van Dassey heeft hij een ernstige mentale achterstand waarvan de ervaren speurders destijds misbruik maakten om hem tot bekentenissen laten overgaan. Fysieke bewijzen waren er niet. Ze vroegen daarom een nieuw proces waarbij er geen rekening zou worden gehouden met de “gedwongen” bekentenis.

De docureeks Making a Murderer voerde in 2015 argumenten aan voor de onschuld van Avery en Dassey. De twee veroordeelden kregen toen heel veel kijkers achter zich die ook om een nieuw proces schreeuwden. Er zal volgend jaar ook een vervolgreeks komen, ‘Convicting a Murderer’, die een nieuw licht wil laten schijnen op de zaak.

Dassey zit al meer dan tien jaar in de cel en komt pas in 2048 in aanmerking voor vervroegde vrijlating.