Voor miljoenen aan goud en zilver in Zwitsers afvalwater

Bron: DPA 0 REUTERS Het Zwitserse afvalwater is waardevoller dan de geur doet vermoeden. Jaarlijks bevat het afvalwater voor 3 miljoen Zwitserse frank (2,6 miljoen euro) aan goud en zilver. Dat becijferden de vorsers van wateronderzoeksinstituut Eawag.

Volgens de studie, die vandaag werd voorgesteld, zit er in de Zwitserse waterzuiveringsinstallaties jaarlijks 43 kilogram goud en 3 ton zilver, elk goed voor zowat anderhalf miljoen frank.

Veel goud is afkomstig uit de goudraffinaderijen in het zuidelijke kanton Ticino - Zwitserland is een van de belangrijkste goudverwerkende landen. "In sommige plaatsen in Ticino is de concentratie van goud in het slib zo hoog dat het de moeite zou kunnen zijn om het te recycleren", zegt Eawag. Een groot deel van het zilver is dan weer afkomstig van de chemische en de farmaceutische industrie.

Ook is Zwitserland een belangrijke draaischijf in de grondstoffenhandel. Goud vertegenwoordigde meer dan een kwart van de Zwitserse export vorig jaar.