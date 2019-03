Voor miljoen euro namaakkledij in beslag genomen in Spanje: opgepakte verdachte is Belg KVDS

08 maart 2019

14u21

Bron: Belga 0 De Spaanse politie heeft in Pineda de Mar bij Barcelona 20.000 stuks namaakkledij in beslag genomen. Dat meldt de Spaanse radiozender Cope. De verdachte in de zaak is een Belg.

De kleren werden vorige week aangetroffen in een winkel. Ze hebben een marktwaarde van 1 miljoen euro en waren bestemd om te verkopen op straat. Er is een onderzoek opgestart, waarbij een Belg als verdachte wordt vernoemd, zo meldt de radiozender.





Onder meer de merken Gucci, Adidas, Nike, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger werden nagemaakt. Bij de in beslag genomen kleren waren verder voetbaltruitjes van FC Barcelona.





Het onderzoek startte in januari, nadat de politie gemerkt had dat er steeds meer namaakkledij werd verkocht op markten. Experts gaven aan dat het inderdaad om vervalsingen ging.



Lees ook: Politie stuurt illegaal die namaakspullen verkocht in Brussel terug